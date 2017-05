Suche nach Namen für Tagebaurestsee Das Gewässer bei Mühlrose soll erst in einigen Jahren entstehen. Ein Vorschlag, wie es heißen soll, liegt aber schon vor.

Ortseingangsschild von Mühlrose © André Schulze

Der Gemeinderat wird in einer seiner nächsten Sitzungen ein Votum für die Namensgebung des künftigen Tagebaurestsees abgeben. Das beschloss das Gremium auf seiner jüngsten Sitzung und folgte damit einem Vorschlag des Abgeordneten Waldemar Locke. Er hatte als Ortschaftsratsvorsitzender von Mühlrose den Namen „Mühlroser See“ ins Gespräch gebracht. Zur Begründung sagte er, auf keine Gemeinde habe der Tagebau Nochten mehr Einfluss genommen. Bei Mühlrose habe die Förderstätte in den 1970er Jahren begonnen, hier werde sie in etwa 20 Jahren auch enden. Danach soll das Restloch des Tagebaus geflutet werden.

Bürgermeisterin Kerstin Antonius informierte den Gemeinderat, dass sie diesbezüglich den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien konsultiert habe. Dem Planungsverband zufolge solle die Benennung des Sees den Anliegerkommunen vorbehalten bleiben. Man werde keinen Namen vorgeben, hieß es vonseiten des Planungsverbands.

Mühlrose liegt ganz im Westen des Tagebaus Nochten. Im Osten zwischen Weißwasser und Boxberg hinterlässt die Rekultivierung des Abbaugebiets schon seit geraumer Zeit sichtbare Spuren. Dort, vor den Toren Weißwassers, entsteht ein weiterer Tagebaurestsee. Der Beginn der Flutung mit Wasser aus der Grubenwasserbehandlungsanlage Tzschelln ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Im Gegensatz zu Mühlrose hat der neue See bei Weißwasser bereits einen Namen. Zumindest ist in den Planungen vom „Hermannsdorfer See“ die Rede. Eine offizielle Abstimmung gab es dazu nach SZ-Informationen nicht.

