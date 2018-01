Suche nach Melanie S. Die 14-Jährige ist seit Sonntagabend aus der Wohnung in Dresden-Leuben verschwunden. Auch in Radeburg wurde ihr Handy geortet.

Melanie S. ist etwa 1,65 Meter groß und hat lange braune Haare. © Polizei DD

Dresden/Radeburg. Die Polizei sucht derzeit nach der vermissten Melanie S. aus Dresden. Die 14-Jährige hatte am Sonntagabend ihre Wohnung in Dresden-Leuben verlassen, um einem Freund in Dresden-Pieschen zu besuchen. Von diesem Besuch kehrte sie nicht zurück.

Nach der Erstattung der Vermisstenanzeige am Sonntagabend prüfte die Polizei mögliche Aufenthaltsorte, die Jugendliche konnte bis dato nicht ausfindig gemacht werden. Sie hatte sich jedoch in den vergangenen Tagen per Messengerdienst bei Freunden gemeldet, ihren Aufenthaltsort dabei allerdings nicht preisgegeben.

Das Handy wurde mehrfach in Dresden-Pieschen im Bereich Großenhainer Straße/Heidestraße geortet. Heute ergab eine Ortung den Standort Radeburg. Ein konkreter Aufenthaltsort konnte dennoch nicht ermittelt werden – darum fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach der 14-Jährigen.

Melanie ist etwa 165 cm groß und schlank. Sie hat lange braune Haare und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Adidas Sportschuhen bekleidet. Zudem hat sie eine schwarze Tasche mit weißen Adidas-Schriftzug bei sich.

Wer Melanie seit Sonntagabend gesehen hat oder Angaben machen kann zu ihrem Aufenthaltsort, möge bitte die Polizei anrufen unter Tel.: 0351 4832233.

