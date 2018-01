Suche nach Melanie S.

Nächtlicher Hubschraubereinsatz

23.01.2018, 21.40 Uhr; Blasewitz Am Dienstagabend suchten Polizisten in den Stadtteilen Striesen und Blasewitz nach einem 45-Jährigen, der telefonisch seinen Freitod angekündigt hatte. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche dauerte bis in die Nacht hinein an. Letztlich fanden Rettungskräfte den Mann am Elbufer. Er wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Planenschlitzer am Dresdner Tor 22.01.2018, 22 Uhr bis 23.01.2018, 05.14 Uhr; A4 In der Nacht zum Dienstag machten sich Planenschlitzer an drei Sattelzügen aus Litauen, der Slowakei sowie aus Ungarn an der Raststätte Dresdner Tor zu schaffen. Die Täter schauten zunächst nach, welche Waren die Laster geladen hatten. Anschließend stahlen fünf Fernsehgeräte sowie rund 100 Pkw-Reifen von zwei Aufliegern. Beim dritten Auflieger gefiel den Dieben die Ware offenbar nicht, denn hier wurde nichts gestohlen. Der Wert des Diebesgutes summiert sich auf rund 21000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Trickbetrüger scheiterten

23.01.2018, gegen 11 Uhr; Radeberger Vorstadt Dienstagmittag erhielt eine 79-jährige Dresdnerin einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn in Höhe von rund 38800 Euro in Aussicht gestellt wurde. Um die Summe zu erhalten, müsse die Frau jedoch eine Gebühr von 1000 Euro zahlen. Diese sollte sie mit Gutscheinen eines Internetversandhandels begleichen. Die Frau fiel nicht auf die Geschichte herein, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.