Suche nach Justin Marc Nach dem 14-jährigen Jungen aus Bad Muskau wird öffentlich gefahndet. Er ist seit dem 8. September aus seiner Wohngruppe auf der Berliner Straße verschwunden.

Justin Marc Sienkiewicz © Polizei

Bad Muskau. Die Polizei ist auf der Suche nach Justin Marc Sienkiewicz und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der 14-Jährige wird seit dem 8. September 2016 vermisst, als er in seine Wohngruppe an der Berliner Straße in Bad Muskau nicht heimkehrte. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die bisherigen polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Justin ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er wirkt etwas jünger, als er tatsächlich ist. Der Gesuchte hat schwarze, kurze, lockige Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Junge eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Wer den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Angaben zu dessen aktuellem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer: 03576 262-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (szo)

