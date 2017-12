Suche nach Görlitzer Seniorin Die 72-jährige Emma Scholze hat Verwandte in Coswig und Hoyerswerda besuchen wollen. Doch da kam sie nie an.

So sieht Emma Scholze aus. © Polizei

Görlitz. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der 72 Jahre alten Emma Scholze aus Görlitz. Sie befindet sich womöglich im Raum Dresden-Weinböhla-Radeburg oder im Raum Hoyerswerda, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit.

Die Seniorin hat am Donnerstagmorgen ihre Wohnung an der Fritz-Heckert-Straße in Görlitz verlassen, um Verwandte im Raum Coswig bei Dresden sowie Hoyerswerda zu besuchen. „Da kam sie jedoch nie an“, so der Polizeisprecher. Ihr Schwiegersohn informierte die Polizei am Donnerstagabend. Ersten Hinweisen nach soll sie am Donnerstagnachmittag in Radebeul gesehen worden sein. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten jedoch nicht zum Auffinden der Rentnerin.

Laut Knaup ist Emma Scholze womöglich mit einem grauen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen GR-AK 267 unterwegs. Nach Angaben ihrer Familie ist sie gelegentlich etwas verwirrt. Die Seniorin besitzt kein Mobiltelefon. Die vermisste Frau ist etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie spricht ohne hörbaren Akzent und hat eine helle bis blasse Gesichts- und Hautfarbe. Ihr welliges Haar ist dem Alter entsprechend grau bis weißlich und mittellang. Die Görlitzerin trägt keine Brille und hat grün-graue Augen.

Wer Emma Scholze oder den grauen Ford Fiesta seit Donnerstagmorgen gesehen hat und weiß, wo sie sich gegenwärtig aufhält, soll sich beim Polizeirevier in Görlitz unter 03581 6500 sowie jeder anderen Dienststelle melden. (szo/tc)

