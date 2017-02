Suche nach der Erfolgsspur Die Rödertalbienen empfangen Sonnabend in Großröhrsdorf die HSG Hannover-Badenstedt.

Torjägerin Jurgita Markeviciute wird am Sonnabend im Spiel fehlen – sie ist verletzt © Archivfoto: Christian Kluge

Handball, 2. Bundesliga. Am Sonnabend kommt es in der Sporthalle Großröhrsdorf zu dem mit Spannung erwarteten Duell des HC Rödertal gegen die HSG Hannover-Badenstedt. Beide Mannschaften verbindet eigentlich nur die Erfolgslosigkeit in den letzten Spielen. Die Rödertalbienen haben mit zwei völlig unnötigen Niederlagen in Folge gegen Beyeröhde und die Kurpfalzbären ihre gute Ausgangssituation eingebüßt und sind bis auf Platz fünf abgerutscht. Die Misserfolge haben die Mannschaft verunsichert. Zwischen eigenem Anspruch und der derzeitigen Leistung liegen leider Welten. Natürlich wächst dadurch der Druck von außen. Nun sind Trainer und Spielerinnen gefordert, ganz schnell dieses Leistungstief zu überwinden und in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Top-Torschützin und Antreiberin Jurgita Markeviciute, ist sicher ein herber Verlust und nur schwer zu kompensieren, aber eine Mannschaft wie die Rödertalbienen mit ihren anspruchsvollen Leistungszielen muss das wegstecken können. Cheftrainer Karsten Moos hat seine Mädels intensiv auf die Spielweise des Hannoveraner Stadtteilclubs und das Fehlen von Markeviciute vorbereitet. Moos wird mit der 16-jährigen Nachwuchsspielerin Julia Mauksch eine Debütantin aufbieten. (SZ)

