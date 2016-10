Suche nach dem ersten Weinfest Am letzten Wochenende im September wird traditionell in ganz Meißen gefeiert. Nur wann begann die Weinfest-Geschichte?

zurück Bild 1 von 4 weiter Damals wie heute präsentierten sich auch die Kameraden von Deutschlands erster Freiwilliger Feuerwehr den Gästen des Weinfestes. Auf diesem Bild von 1977 sind sie von zahlreichen neugierigen Besuchern umringt. Im Hintergrund ist die Albrechtsburg deutlich zu erkennen. © Repro: Anne Hübschmann Damals wie heute präsentierten sich auch die Kameraden von Deutschlands erster Freiwilliger Feuerwehr den Gästen des Weinfestes. Auf diesem Bild von 1977 sind sie von zahlreichen neugierigen Besuchern umringt. Im Hintergrund ist die Albrechtsburg deutlich zu erkennen.

Auf diesem Weinfest-Foto, ebenfalls von 1977, nehmen sich auf der Altstadtbrücke in Trachten gekleidete Jungen und Mädchen an den Händen. Sie bildeten die Vorhut für den von Pferden gezogenen Festzug.

Mit Pferdegespann zogen bis in 1980er Jahre verkleidete Bürger während des Weinfestes durch die Straßen. Auf den Wagen wurden teilweise wertvolle Porzellan-Vasen oder Teller mittransportiert.

Auf dieser Filmaufnahme eines unbekannten Fotografen sind Mitglieder der Indianistikgruppe „Dakota“ Meißen auf der rechten Elbseite vor ehemals „Drei Rosen“ zu erkennen.

Viele der etwa 50 000 Besucher, die jedes Jahr im September Meißens Straßen während des dreitägigen Weinfestes bevölkern, werden sich die Frage nach dessen Ursprüngen vermutlich nicht stellen. Diejenigen aber, die immer wieder aufs neue mit den Vorbereitungen zu tun haben oder sich hobbymäßig oder beruflich mit der Weinbautradition der Stadt beschäftigen, umso mehr.

Einigkeit, wann aber das erste Weinfest ähnlich seiner heutigen Form – also mit Festumzug, Ständen, regem Markttreiben, Winzerstafette, Weinhoheiten und Tanzmusik – durchgeführt wurde, herrscht nicht. „Anhand von alten Dokumenten oder Bildern konnten wir bisher noch nicht abschließend Licht ins Dunkle bringen“, sagt Uwe Reichel, Vorstandsvorsitzender des Meißner Gewerbevereins, der heute das Weinfest organisiert.

Hilfe bei der Frage, wann es denn zum ersten Mal stattgefunden hat, habe er sich unter anderem beim Meißner Autor und Fotografen Claus-Dirk Langer geholt. Seines Wissens gebe es das Fest unter Beteiligung vieler Winzer erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts – „ein Startpunkt könnte vielleicht die Gründung des Weinbauvereins Meißens und Umgebung 1929 gewesen sein“, so Langer. Bilder von „Schützenkönigen“ und „Scheibenkönigen“ datierten zwar aus dem 19. Jahrhundert.

Die Umzüge damals seien aber im Rahmen eines Vogelschießens durchgeführt worden. Sicher ist der Künstler, dass es das Weinfest inzwischen mindestens seit 83 Jahren geben muss. Denn ihm lägen Fotos von Festwagen vor, die im Jahr 1933 gemacht worden sind. „Das erste Weinfest nach dem Krieg fand dann 1953 statt. Von diesem gibt es eine Medaille aus Böttger-Steinzeug und viele Fotos in der Deutschen Fotothek Dresden“, sagt Langer. Er schätzt, dass ab 1953 die Weinfeste auch wieder jährlich stattgefunden haben.

Etwa zur Historie des Weinfestes kann auch der Meißner Weinbau-Experte und Autor Werner Böhme sagen. „Die Weinbaugesellschaft und der ihr nachfolgende Verband hat meines Wissens den klassischen Winzerumzug im Jahr 1840 initiiert. Fest und Umzug fanden damals aber in Radebeul statt“, sagt Böhme. Der 1929 gegründete Kleinweinbauverein sei nicht identisch mit dem heutigen Weinbauverband (gegründet 1936) und habe kein Weinfest organisiert. „Mir selbst sind nur Berichte und Fotos von Weinfesten seit 1953 bekannt. Für die Zeit davor aber nichts gesichertes“, sagt Böhme.

Vorgänger des Weinbauverbandes war jedenfalls die 1799 gegründete Weinbaugesellschaft, die auch die erste Winzerschule in Meißen gründete und Wein-Festumzüge Mitte des 19. Jahrhunderts organisierte. „Aber eben in Radebeul, nicht in Meißen“, weiß Uwe Reichel. 1938, zwei Jahre nach dem Weinbauverband, sagt er, habe sich die Sächsische Winzergenossenschaft unter ihrem damaligen Vorsitzenden Carl Pfeiffer gegründet. Allerdings zerstörte der Zweite Weltkrieg die Bestrebungen dieser und auch des Verbandes – und wohl auch viele Dokumente, die Auskunft über etwaige Weinfeste in Meißen geben könnten. Uwe Reichel möchte daher gerne die Meißner Bürger mit an der Suche nach den Ursprüngen beteiligen.

„Ich bin mir sicher, dass es Bürger gibt, die uns mit Dokumenten welcher Art auch immer weiterhelfen können. Die können sich gerne bei uns melden“, so Reichel.

Der Meißner Historiker Günter Naumann glaubt, dass es durchaus noch Relikte aus der Zeit der ersten Weinfeste geben könnte.

„Die Archive sollten hier einiges hergeben. Im Krieg ist in Meißen davon nichts verloren gegangen“, sagt er. Selbst habe er bereits über das Weinfest zu DDR-Zeiten recherchiert. Für die Zeit vor dem Bau der Mauer liegen ihm aber keine Erkenntnisse vor. Bei der Suche nach den Ursprüngen können die Meißner aber helfen.

Wer hat Dokumente, Fotos oder Zeitzeugenberichte zu den ersten Weinfesten in Meißen in heutiger Form? Wer weiß über die Zeit der ersten Feste Wissenswertes zu berichten? Melden Sie sich beim Gewerbeverein Meißen unter info@gewerbeverein-meissen.de , Telefon 400 800 oder bei der SZ Meißen unter: sz.meissen@ddv-mediengruppe.de

