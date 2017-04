Suche nach Dekorateuren von der Sachsenbrücke Einige Facebook-Nutzer wollen Personen gesehen haben, die die Kiefer auf der Brücke bei Pirna schmückten. Es bleibt spannend.

Wer hat hier Hand angelegt? © Mareike Huisinga

Wer ist der große Unbekannte, der mittlerweile regelmäßig pünktlich zu Ostern und zu Weihnachten liebevoll die Kiefer an der Sachsenbrücke mit Kugeln und Plastikeiern schmückt? Die Antwort auf diese Frage wird innerhalb der SZ-Facebook-Gemeinde munter diskutiert. Erste Lösungsansätze, die eventuell Hinweise auf den Schmücktäter geben, wurden jetzt gepostet. So schreibt Roy Hill: „Habe gehört, es wurden zwei junge Mädchen gesichtet.“ Dem stimmt Janett Lemke zu, die ebenfalls die beiden gesehen haben will. Oder ist das Duo doch ein Irrweg? Torsten Reiche meldet, dass er lediglich eine Frau ausgemacht habe, die sich an einem Mittwochvormittag an dem Baum zu schaffen gemacht hätte. Fazit: Es gibt immer noch keine gesicherten Informationen, die die Identität des Dekorateurs oder der Dekorateurin lüften. Bleibt es bei dem Phantom? Abwarten! Jedoch wird eines in den zahlreichen Facebook-Kommentaren deutlich: Alle finden die Aktion super. „Sehr schöne Idee“, lobt Diana Koch. Ähnlich sieht es Kathrin-Pierre Eiler. „Schön, dass es noch Menschen gibt, die die Welt etwas bunter machen.“ Und Aivlys Liek stellt fest, dass es sich um jemanden mit Humor handeln muss.

Sorgen bereitet der Fangemeinde allerdings der Zustand der Kiefer. Die Hälfte der Nadeln sind braun. Es ist zu befürchten, dass der Baum künftig nicht mehr als Deko-Objekt zur Verfügung steht. Dieses Problem spricht Marco Claus an: „Schöne Aktion, aber irgendwie sieht die Kiefer aus, als würde sie es nicht mehr lange machen“. Damit sie doch noch lange durchhält, ergriff Facebook-Nutzerin Wenke Kunigk kurzentschlossen die Initiative. „Ich war da und hab dem Baum eine Handvoll Hornspäne gegeben.“ SZ sagt danke für diese Aktion!

zur Startseite