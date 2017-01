Suche nach Brandursache Nach dem Feuer in der Firma für Sonnenschutztechnik laufen die Ermittlungen. Ein Radebeuler Künstler hat Geld für die Betroffenen gesammelt.

Das Dachgeschoss der Radebeuler Rollläden- und Markisenfirma stand vergangenen Donnerstag in Flammen. Die Brandursachenermittler der Polizei waren am Montag im Einsatz. © Arvid Müller

Am Montag waren Brandursachenermittler der Polizei im Gebäude auf der Meißner Straße 100 a im Einsatz. Sie sollen klären, warum im Dachgeschoss der Rollläden- und Markisenfirma am vergangenen Donnerstag ein Feuer ausgebrochen ist. Eigentlich sollten die Untersuchungen schon eher stattfinden, sagt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Allerdings habe die Gefahr bestanden, dass die Statik des Hauses nach dem Brand nicht mehr in Ordnung ist. Das musste zur Sicherheit der Ermittler erst abgeklärt werden, bevor sie das Gebäude betreten konnten. Zur Sicherung war am Montag auch die Ortsgruppe Radebeul des Technischen Hilfswerkes vor Ort.

Die Ermittlungen der Beamten werden zeigen, ob ein Kurzschluss einer Elektroleitung das Feuer verursacht hat. Das hatten die Besitzer des Hauses vermutet. Wann mit einem abschließenden Ergebnis gerechnet werden kann, steht noch nicht fest. Bei dem Brand wurde die Rechentechnik der Firma und Ordner mit Aufträgen komplett zerstört. Die Inhaber hoffen, dass die Kunden trotzdem weiter zum Unternehmen halten.

Spontan helfen wollte auch der Radebeuler Pantomimekünstler Ralf Herzog, der den Brand beobachtet hatte. Er spielte am letzten Freitag im Theater August im Rathaus Pieschen zugunsten der Betroffenen. 410 Euro sind an dem Abend zusammengekommen. „Es hat sich gelohnt“, sagt Herzog. Auch wenn er sich gewünscht hätte, dass noch mehr Leute gekommen wären. Bei Facebook hatten deutlich mehr zugesagt. Diejenigen, die da waren, seien aber sehr hilfsbereit gewesen, so der Künstler. Mit der betroffenen Familie habe er bereits Kontakt aufgenommen und das Geld übergeben. „Sie haben sich sehr gefreut.“

