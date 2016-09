Suche nach Bankräuber läuft auf Hochtouren

© Polizei Dresden

Großschweidnitz. Der Aufenthaltsort des gesuchten Bankräubers Ingo Schneller ist unverändert unbekannt. Der 37-Jährige war vor einer Woche von einem Freigang nicht in den Maßregelvollzug in das Fachkrankenhaus Großschweidnitz zurückgekehrt. Nun ist der Mann europaweit in den Schengeninformationssystemen zur Festnahme ausgeschrieben, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup mit. Das zugehörige Verfahren wird vom Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland geführt.

Schneller soll mit Komplizen im Jahr 2007 eine Bank in Leipzig überfallen haben. Er wurde daraufhin zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er war zunächst zum Entzug in Großschweidnitz, hatte noch gut ein Jahr Haft zu verbüßen. Laut Polizei gibt es verschiedene Orte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz sowie in den Regionen Dresden und Leipzig, die er aufgesucht haben könnte. Der Gesuchte ist 1,77 Meter groß, hat eine kräftige Gestalt, auffällige Tattoos und kurzgeschorenes Haar oder Vollglatze. (SZ/abl)

