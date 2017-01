Suche nach alter Munition An der S 91 bei Kalkreuth wird mit Detektoren nach Kriegsgerät gegraben. Auch die Archäologen sind bald am Werk.

An der umzubauenden Staatsstraße werden die obligatorischen archäologischen Such- und Rettungsgrabungen realisiert. Dafür wird unter Verwendung eines Baggers der vorhandene Oberboden auf etwa zwei Meter Breite 20 bis 30 Zentimeter tief abgetragen, © Symbolbild/dpa

Lange Gräben ziehen sich derzeit links und rechts der Staatsstraße zwischen Folbern und Kalkreuth. Sie sind Vorboten der geplanten Straßenbegradigung. Der Ausbau nördlich von Kalkreuth begann mit dem derzeitigen Brückenneubau über die Dobra an der Paulsmühle und wird sich in diesem Jahr fortsetzen.

Deshalb hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) der Firma Wolff und Müller Tief- und Straßenbau aus Dresden einen Auftrag über rund 120 000 Euro erteilt. An der umzubauenden Staatsstraße werden die obligatorischen archäologischen Such- und Rettungsgrabungen realisiert. „Dafür wird unter Verwendung eines Baggers der vorhandene Oberboden auf etwa zwei Meter Breite 20 bis 30 Zentimeter tief abgetragen, um eine möglichst ebene Fläche zu erhalten“, so Isabel Siebert vom Lasuv. „Die Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie können dann eventuelle Siedlungsspuren in Form von Bodenverfärbungen erkennen und bei Bedarf weitere Grabungen vornehmen.“

Ab Frühjahr Vollsperrung

Vorauseilend und baubegleitend wird das Baufeld mit speziellen Detektoren nach Altmunition abgesucht. Sofern es die Witterungsbedingungen zulassen, sollen diese Arbeiten im März abgeschlossen werden, informiert Sprecherin Siebert. Die Staatsstraße wird dann an zwei Stellen in ihrer ungünstigen Linienführung verbessert: Die sogenannte Diskokurve wird entschärft. Das Baufeld erstreckt sich auf 2,8 Kilometer bis zum Kreisverkehr Folbern.

Doch bevor im Frühjahr der Straßenbau beginnt, wird erst die neue Brücke über die Röder gebaut. Die wird allerdings an einer neuen Stelle links neben der jetzigen errichtet – ortseinwärts gesehen. Auch sie wird mit 17 Meter Länge größer als die neue Brücke über die Dobra, die gerade gebaut wird. Das komplette Bauende wird voraussichtlich erst Mitte 2018 sein. Ob die Straße so lange voll gesperrt bleibt, ist noch offen.

