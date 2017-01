Suche mit Spürhund und Tauchern Noch immer wird HSV-Mitarbeiter Timo Kraus vermisst. Ein Taxifahrer könnte helfen. Doch der meldet sich nicht.

Das spurlose Verschwinden von Timo Kraus bleibt rätselhaft. © Quelle: Twitter

Timo Kraus bleibt weiter verschollen. Bei der Suche nach dem 44-Jährigen plant die Polizei nun einen Tauchereinsatz im Hamburger Hafen. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass der Merchandising-Leiter beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV in der Nacht zum 8. Januar bei Nebel und Eisglätte „in die Elbe gestürzt sein könnte“, wie die Polizeiinspektion Harburg mitteilte. Der Tauchereinsatz erfolgt, „sobald die Strömungs- und Witterungsverhältnisse es zulassen. Wann genau das erfolgen kann, steht derzeit noch nicht fest.“

Am Dienstag hatte ein Spürhund die Witterung des Vermissten aufgenommen. Der sechs Jahre alte Bayerische Gebirgsschweißhund namens Trude schnüffelte an Kleidungsstücken von Timo Kraus, die Kripo-Beamte aus dem Haus der Familie in Buchholz geholt hatten. Die Spur führte von der St. Pauli Hafenstraße zu den Landungsbrücken. Für die Polizei ist dies „der Beleg dafür, dass Timo Kraus dort, wo die Handyortung dies zunächst nur vermuten ließ, tatsächlich unterwegs war.“ Kraus hatte am vergangenen Samstag mit Kollegen in einem Brauhaus an den Landungsbrücken gefeiert und soll anschließend, gegen 23.30 Uhr, von Mitarbeitern in ein Taxi gesetzt worden sein. Die Fahrt sollte von den Hamburger Landungsbrücken in seinen Heimatort Buchholz in der Nordheide führen. Dort ist er aber nicht angekommen. Die großen Taxi-Unternehmen konnten eine Fahrt nach Buchholz zu dem Zeitpunkt jedoch nicht bestätigen. In Hamburg sind mehr als 3 000 Taxis registriert, die Suche nach dem einen richtigen gestaltet sich sehr schwierig. Kraus soll kein Taxi der beiden führenden Unternehmen „Taxi Hamburg“ und „Hansa Taxi“ bestiegen haben, berichtet die Zeitung Die Welt. „Über 1000 Taxis sind keiner Zentrale angeschlossen. Man weiß nicht, wie und wo diese sich bewegen, das kann man nicht nachvollziehen“, sagt Claus Hönig, Sprecher von „Hansa Taxi“ dem Blatt.

Der Leiter der Suchmaßnahmen, Kriminalhauptkommissar Jürgen Schubbert, appellierte an die Fahrer: „In Hamburg sind rund 6 000 Taxifahrer registriert, die alle einen guten Job machen. Es kann doch nicht sein, dass sich ein Fahrer, der dringend als Zeuge gesucht wird, nicht meldet. Haben Kollegen von ihm vielleicht gehört, wer dieser Fahrer sein soll? Eine Familie vermisst einen Ehemann und Vater. Ich bitte die Hamburger Taxifahrer dringend darum, in ihrem Kollegenkreis darüber zu sprechen, wer den Vermissten von den Landungsbrücken bis hin zum Bereich der Straße Hohe Brücke gefahren hat. Helfen Sie mit, das Verschwinden von Timo Kraus aufzuklären.“

Unklar bleibt, warum Kraus‘ Handy noch nach Mitternacht von einem privaten Ortungsdienst im Bereich der Landungsbrücken lokalisiert worden ist. Seitdem ist das Telefon ausgeschaltet. (dpa/fa)

zur Startseite