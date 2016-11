Suche Mantel für’s Leben Eigentlich besitze ich schon zwei Mäntel. Ich habe sie beide gern – und trotzdem werden sie weitere Gesellschaft bekommen. Das Wetter der vergangenen Tage hat mich überzeugt: Meine beiden bisherigen Begleiter sind einfach zu dünn. Ich brauche einen Mantel, der wirklich warm hält. Mein Preislimit liegt bei hundert Euro. Wo werde ich ihn finden: Beim Bummel in Löbau oder bei der Shoppingtour im Internet?

zurück Bild 1 von 2 weiter Im Laden: Karamell mag gerade Modefarbe sein. Von alleine wäre ich trotzdem nicht darauf gekommen, diesen Mantel zu probieren. © Bernd Gärtner Im Laden: Karamell mag gerade Modefarbe sein. Von alleine wäre ich trotzdem nicht darauf gekommen, diesen Mantel zu probieren.

Aus dem Internet: Der Mantel aus dem Online-Kaufhaus passt. Und trotzdem wird er zurückgeschickt. Er ist einfach zu dünn.

Und plötzlich trage ich Karamell

Man kann beim Shoppen in Löbau fündig werden. Wenn man sich auf Ungewohntes einlässt.

Doris Hensel versteht ihr Geschäft. „Ihre Größe hängt hier“, sagt sie und fischt einen karamellfarbenen Mantel von der Stange. Ich habe ihr meine Größe gar nicht verraten. Ich habe ihr auch nicht gesagt, dass das ein Testeinkauf ist. Sie hat trotzdem ins Schwarze getroffen. „Sie haben aber einen guten Blick“, erwidere ich. „Beruferfahrung“, sagt Doris Hensel. Bekannt ist ihr Modegeschäft auf der Löbauer Nikolaistraße als Kinderkaufhaus. Seit vergangenem Jahr hat sie Mode für Erwachsene ins Sortiment aufgenommen. Der Ständer mit den Damenmänteln ist mit vier oder fünf Modellen überschaubar. Was ich suche? Es soll ein Mantel mit Fütterung sein, aber bitte kein wattierter, in dem man aussieht wie das Michelin-Männchen. Ein klassischer Wollstoff wäre mir lieber.

Einer sticht mir sofort ins Auge. Er ist hellgrau, fast weiß. Vielleicht eine ungünstige Farbe für den Winter? Ich lasse ihn hängen. Zu dünn, das merkt man schon beim Anfassen. Und zu teuer, 150 Euro. Daneben hängt der karamellfarbene Mantel, klassische Form, mit dunkelbraunen Knöpfen und Kragen statt Kapuze. Karamell ist nicht die Farbe, nach der ich bewusst gesucht hätte. Aber ein rotes Schildchen verkündet: 99 Euro. Der darf mit in die Kabine. Der Stoff ist schwer, aber reicht das für kalte Tage? „Ich denke, ja. Das ist ein richtiger Wollstoff“, sagt Doris Hensel. Zufrieden ist sie trotzdem nicht. „Der sitzt zu eng“, verkündet die Fachfrau und holt eine größere Nummer. Sie hat recht, der Größere fühlt sich lockerer an. „Die Wiener Nähte sitzen jetzt auch gut.“ Wiener Nähte? Das sind die, die von der Ärmelnaht aus nach unten verlaufen, erklärt Doris Hensel. Der Karamellfarbene kommt auf die Merkliste.

Weiter zur Bahnhofstraße, zu Verena- Moden. Hier scheint die Auswahl größer zu sein, zumindest tragen fast alle Schaufensterpuppen einen Mantel. Die Modelle auf der Stange sind aber nicht recht mein Fall. Liegt es an den gedeckten, pudrigen Farben? Oder vielleicht an den kunstfellbesetzten Kapuzen? Ihre Kundschaft sei gemischt, erzählt Margitta Hensel von Verena-Moden. „Viele gehören zur Generation über 40. Aber es kommt darauf an, welche Mode ich im Sortiment habe.“ Einer der Mäntel kommt infrage: grau-creme meliert und mit Kapuze. „Den brauchen Sie eine Nummer kleiner“, sagt Margitta Hensel nach dem ersten Blick. „Schauen Sie mal: Diese Falte an der Schulter...“ Sie sucht die Kleiderstange ab. Irgendwo hier sollte die kleinere Nummer hängen. Nur, wo? Die Puppe im Schaufenster trägt meinen Mantel. Nicht mehr lange, sie muss ihn hergeben. Der Mantel passt, der Preis leider nicht. Die Puppe darf ihn zurückhaben. Margitta Hensel startet noch einen Versuch mit einem dunkelblauen Parka mit dicker Fütterung und Bündchen an den Ärmeln. Eigentlich nicht das, was ich gesucht habe. Aber an der Puppe im Schaufenster sieht er gut aus. An mir leider nicht. Zu eng.

Dritter Versuch: Ich gehe zu Engelheym am Altmarkt. Drinnen riecht es nach Räucherstäbchen. Auf den ersten Blick sind keine Mäntel zu sehen. Die Verkauferin bestätigt: Mäntel hat sie nicht. Dafür aber jede Menge Pullover. Einer ist schön dick, mit Knöpfen an der Seite. Und dort hängt ein hübscher Pulli mit Punkten. Einer? Viele. Hier findet man Sachen, die es woanders vielleicht nicht gibt, Ausgefalleneres, Modernes. Aber ich will einen Mantel. Finger weg von den Pünktchen-Pullovern!

Ich kann mich nicht entscheiden

Die Auswahl in den Onlineshops ist riesig. Das kann zu einem Nachteil werden.

Der Postbote klingelt. Er schreit nicht vor Glück. Er überreicht mir einfach nur ein braunes Päckchen. Allerdings habe ich meinen Mantel auch nicht bei Zalando gekauft, dem Onlinehändler mit der Schrei-vor-Glück-Werbung. Nach meinem habe ich lange gesucht.

Ich dachte, es wäre ganz einfach. Auf einer Modeseite im Netz habe ich ihn gesehen, meinen Mantel. Er ist dunkelblau, aus Wollgemisch, gerade geschnitten, mit Stehkragen und Fütterung. Eigentlich ist er zu teuer, 160 Euro. Aber bei Zalando finde ich ihn mit Rabatt. Das haben andere leider auch schon entdeckt. Ausverkauft. Vielleicht ist es auch gut so. Bei Zalando und anderen Onlineshops können die Kunden Bewertungen für die gekauften Produkte hinterlassen. Eine Kundin schreibt: „Sieht leider aus wie ein Oma-Mantel.“

Ein paar wenige Klicks statt viele Schritte im Schneeregen und ich bin in einem neuen Onlineshop: Etsy. Hier gibt es viel Vintagemode. „Wonach suchst du?“ fragt mich die Suchmaske des Onlineshops. „Mantel“, „Wolle“ und „gefüttert“ gebe ich zur Antwort ein. Mein virtuelles Gegenüber scheint mich nicht recht verstanden zu haben. Es zeigt mir 1 800 Ergebnisse an, von denen viele nichts mit „Wolle“ oder „gefüttert“ zu tun haben, manche noch nicht einmal mit der Kategorie „Mantel“. Eines der Teile gefällt mir aber. Es ist ein schwarzer Mantel mit großen Knebelknöpfen. „Superwarm“ steht in der Beschreibung. Dort steht auch die Größe: XL. Andere Größen gibt es nicht, es ist ein Einzelteil. Dem Modell auf dem Foto passt er. Und mir? Soll ich es versuchen? Erst mal schaue ich, wie es mit der Bezahlung aussieht. Die Versandkosten liegen bei über 35 Euro? Mein Mantel würde aus den USA kommen! Damit ist er aus dem Preislimit raus.

Ein paar Klicks weiter und ich bin im Online-Kaufhaus Amazon. Von zu wenig Auswahl kann jedenfalls nicht die Rede sein. Gebe hier in die Suchleiste wieder meine Kriterien ein, dann zeigt mir die virtuelle Verkäuferin in Millisekunden über 3 000 Mäntel. Aber ich habe Glück. Schon Nummer acht sieht vielversprechend aus: ein grauer Mantel mit asymmetrischem Reißverschluss und Schalkragen. Allerdings sind die Bewertungen anderer Kunden nicht sehr schmeichelhaft. Nach 30 Kilo Übergewicht will schließlich keiner aussehen. Ich suche weiter, lese die Kommentare. „Für Hochwinter zu kalt“, schreibt eine Nutzerin zu einem weiß-grau melierten Modell. Was ist Hochwinter? Und dann finde ich ihn. Ebenfalls weiß-grau melierter Wollmischstoff, Kapuze, kleine Abnäher aus Kunstleder. Aber das Beste ist: Auf dem Foto ist eine Fütterung zu erkennen. Ins Preislimit passt er mit seinen 70 Euro plus Versand auch. Rein in den Einkaufswagen.

Als mir der Postbote mein Paket überreicht, lautet mein erster Gedanke: Hier soll ein dicker Mantel reinpassen? Er passt in den Karton und er passt auch mir. Kein Fehlgriff.

Das Fazit

Ich habe bei meinem Onlinekauf zwar nicht völlig daneben gegriffen. Der Mantel muss leider trotzdem zurück. Er ist zu dünn. Bei der Riesenauswahl und trotz der Hinweise anderer Nutzer: ist Onlineshopping bei Kleidung immer ein Glücksspiel. Dafür hat man viele Versuche. Bei diesem Test haben die Händler vor Ort gewonnen. Weil sie Sachen empfehlen können, an die man selber gar nicht gedacht hat, zum Beispiel einen karamellfarbenen Mantel.

