Suche Deinen Nikolausstiefel! Kinder können wieder ihre Nikolausstiefel in den Schaufenstern von Geschäften der Fördergemeinschaft suchen.

Seit 2010 offeriert „Großenhain aktiv“ die Nikolausstiefel-Aktion im Schaufenster. © Symbolbild/SZ-Archiv

Auch an die Kinder wird in Großenhain im Advent wieder in besonderer Weise gedacht. Die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv e.V. füllt für sie einen Nikolaus-Stiefel. Kinder bis zehn Jahre, die gern mitmachen möchten, können noch bis 26. November einen eigenen Stiefel bei Sport Ruscher am Steinweg abgeben. Dieser Stiefel wird von den Wichteln der Fördergemeinschaft gefüllt und in den Schaufenstern der Geschäfte versteckt.

Zum Nikolaustag am 6. Dezember kann er dann dort abgeholt werden. Natürlich können die Kinder schon in den Tagen davor einen Schaufenster-Bummel mit ihren Eltern machen, um ihren Stiefel zu suchen. Seit 2010 offeriert „Großenhain aktiv“ die Nikolausstiefel-Aktion, sie läuft also dieses Jahr zum siebenten Mal. An die 100 Stiefel werden jedes Jahr gefüllt und versteckt – für die Familien eine schöne Tradition, um die Schaufenster der Geschäfte genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass dabei auch so manches Weihnachtsgeschenk erspäht wird, ist sinnvoller Nebeneffekt der Aktion.

www.einkaufen-in-grossenhain.de

