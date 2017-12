Suche Arzt, biete Stadthaus So ungefähr könnte eine Annonce für Bernstadt lauten. Die Stadt sucht dringend einen zweiten Hausarzt.

Hier im Stadthaus würde Bernstadt einem neuen Allgemeinmediziner buchstäblich den roten Teppich ausrollen. Bislang hat sich aber trotz aller Werbung noch kein Mediziner gefunden. © Sodan/Montage: SZ-Bildstelle

Gerade ist mal wieder Hochsaison in der Arztpraxis von Ulrike Leckelt in Bernstadt. Erkältungswelle. Von acht bis neun Uhr ist Akutsprechstunde, dafür stehen die Patienten derzeit frühmorgens schon Schlange vor der Tür, erzählt eine Arzthelferin. Aber viele andere Möglichkeiten haben die Patienten nicht, vor allem ohne Auto. Ulrike Leckelt ist in Bernstadt die einzige Allgemeinärztin. Deshalb ist bei ihr eigentlich immer Hochsaison, ob Erkältungswelle oder nicht. Die Stadt sucht dringend nach einem zweiten Hausarzt.

Bis vor zwei Jahren hatte Bernstadt auch zwei Allgemeinärzte, Ulrike Leckelt und Frank Posselt. Der langjährige Facharzt für Innere Medizin erkrankte jedoch 2014 und schloss seine Praxis am Wiesenweg. Vor zwei Jahren starb Frank Posselt. Seitdem läuft die Suche der Stadtverwaltung. „Wir haben Kontakte im Pharmabereich aufgenommen“, sagt Bernstadt Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste.) Zum Beispiel sei die Stadt selber auf Kliniken in der Region zugegangen, um Ärzte anzusprechen, die vielleicht mit dem Gedanken liebäugeln, sich irgendwo niederzulassen. Auf der Löbauer Messe Konventa, hat die Stadt für sich geworben, um mögliche neue Einwohner auf sich aufmerksam zu machen – und vielleicht auch einen neuen Arzt. Es gibt auch einen besonderen Anreiz: Wer sich als Hausarzt in Bernstadt niederlassen will, muss nicht nach Praxisräumen suchen. Er oder sie dürfte ins Erdgeschoss vom Stadthaus ziehen.

Im Erdgeschoss vom Stadthaus sind Räume, die derzeit für Feiern oder Vereinsveranstaltungen gemietet werden können. Die würde die Stadt nach den Vorstellungen des neuen Arztes herrichten. Zweimal war Bernstadt nahe dran am Ziel, erzählt Markus Weise. Zweimal hatten Ärzte Interesse angemeldet, zweimal hat Weise die Grundrisse für das Stadthaus-Erdgeschoss rausgeschickt. Die Ärzte sollten einzeichnen, wie sie sich ihre Praxisräume vorstellten, ob Änderungen nötig wären. Die würde die Stadt vornehmen lassen. Aber die Hoffnungen gingen ins Leere, erzählt der Bürgermeister. „Ich habe danach aber nie mehr eine Rückmeldung bekommen.“

Solche Bemühungen von Städten und Gemeinden im ländlichen Raum sind für Knut Köhler nichts Neues. Er ist Sprecher der Sächsischen Landesärztekammer. Viele Kommunen würden mittlerweile auf eigene Faust versuchen, Hausärzte zu suchen. „Man kann niemanden zwingen, sich irgendwo niederzulassen“, erklärt Knut Köhler. Selbst wenn in einer Kommune eine Unterversorgung droht – es gilt Berufsfreiheit. Das heißt auch, dass Ärzte sich ihren Tätigkeitsort frei wählen können. „Man kann nur locken“, sagt Köhler. Um die Kräfte zu bündeln, junge Ärzte auf ihrem Weg zu unterstützen und vielleicht für Sachsen zu gewinnen, wurde das Netzwerk Ärzte für Sachsen gegründet. Dort sind neben Universitäten, Krankenhäusern, Kassen, Berufsverbänden und zwei sächsischen Ministerien auch Landkreise und Städte Mitglied. Darunter Ebersbach-Neugersdorf, Weißwasser und auch der Landkreis Görlitz. Bernstadt selber ist nicht Mitglied, stehe aber in losem Kontakt zum Netzwerk, erzählt Markus Weise.

Rein statistisch gilt Bernstadt übrigens nicht als unterversorgt. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) erklärt die Berechnung: Der Bedarf an Haus- und Fachärzten wird nicht für eine einzelne Stadt oder Gemeinde ermittelt, sondern für ein Planungsgebiet. Bernstadt gehört bei der Bedarfsplanung für die Hausärzte zum Planungsgebiet Löbau. Wie die Bedarfsplanung für die einzelnen Gebiete aussieht, ermittelt in Sachsen der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen. Grundlage dafür seien das Sozialgesetzbuch und die bundesweit geltende Bedarfsplanungs-Richtlinie. Ganz allgemein fließen drei Komponenten ein: die Einwohnerzahl, die praktizierenden Vertragsärzte und eine bestimmte Verhältniszahl, die für jede Arztgruppe bundesweit einheitlich festgelegt ist. Seit einigen Jahren gehe in diese Verhältniszahl auch die demografische Entwicklung der einzelnen Planungsbereiche mit ein. Aktuell „wurden für den hausärztlichen Planungsbereich Löbau 3,5 freie Zulassungen zur Verfügung gestellt“, teilt Michael Rabe, Geschäftsführer der KVS-Bezirksgeschäftsstelle Dresden, mit. „Das heißt, in der genannten Region und damit also auch in Bernstadt können sich aktuell bis zu 3,5 neue Hausärzte niederlassen oder, auch in Teilzeit, in Arztpraxen oder medizinischen Versorgungszentren anstellen lassen.“ Aktuell weise der Planungsbereich einen Versorgungsgrad von 101 Prozent auf. Zulassungsbeschränkungen seien bei Versorgungsgraden von mehr als 110 Prozent auszusprechen. „Von einer Unterversorgung ist hingegen auszugehen, wenn der Versorgungsgrad geringer als 75 Prozent ist.“

Die statistischen Berechnungen nach Gesetz und die gefühlte Versorgungslage bei den Patienten gehen aber häufig auseinander, sagt Knut Köhler. Auch Bürgermeister Markus Weise sagt: „Wir hören von Patienten immer wieder, dass die Wartezeiten lang sind.“ Lang sind auf der anderen Seite auch die Arbeitstage bei der Bernstädter Hausärztin Ulricke Leckelt. Sie hat nicht nur die Sprechstunden abzudecken. Es sind viel mehr Aufgaben: Hausbesuche, Nachtdienste, Wochenend-Dienste, Betreuung im Bernstädter Pflegeheim. Dazu kommt die Schreibtischarbeit: Kuranträge, Gutachten und so weiter. „Wir sind manchmal tüchtig am Limit“, sagt die Arzthelferin.

