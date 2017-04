Subbotnik im Monplaisir Das Nieskyer Kleinod soll wieder zu einem Park für Spaziergänger werden. Vorher ist Hilfe nötig.

Niesky. Das Nieskyer Jubiläumsjahr rückt manch Verborgenes oder Vergessenes wieder mehr in den Blickpunkt. So auch das Monplaisir, das übersetzt „mein Vergnügen“ heißt. Die beiden Nieskyer Gabriele Beinlich und Lothar Halke wollen den einst von Schülern der Knabenanstalt im 18.Jahrhundert geschaffenen Park wieder zu einem Vergnügen machen. Dazu rufen sie die Nieskyer zu einem Arbeitseinsatz auf.

Statt mon plaisir heißt es erst einmal mon travail, also „meine Arbeit“. Darüber berichteten die beiden Stadträte in der Sitzung ihres Gremiums am Montag. Das Datum steht bereits fest: am 22. April wird zu Rechen und Harke gegriffen. Ganz gleich, wie man es nennt, ob Frühjahrsputz, Parkseminar oder Subbotnik – wichtig ist den beiden Initiatoren, dass viele Nieskyer etwas für ihr Kleinod beitragen werden.

Zu tun gibt es einiges, wie Lothar Halke berichtet. So sind die Wege von allerlei Gestrüpp zu befreien, Zweige und Äste liegen verstreut herum und jede Menge Wildwuchs trübt den Blick über das Areal. Zuvor gibt der Gartenfachmann einen kurzen Einblick in die Geschichte des Kleinods und erklärt das Vorhaben. (SZ/sg)

Treffpunkt am 22. April, 9 Uhr, an der Spitze Langer Haag/Parkstraße mit Arbeitsgeräten (Säge, Rechen usw.)

