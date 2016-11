Subbotnik im Barockpark Alle Zabeltitzer und auch Großenhainer sind zum Arbeitseinsatz aufgerufen.

Im Barockgarten Zabeltitz findet an diesem Sonnabend der jährliche Arbeitseinsatz statt. © Klaus-Dieter Brühl

An diesem Sonnabend findet der jährliche Arbeitseinsatz im Barockgarten Zabeltitz statt. Alle, die mithelfen wollen, den Barockgarten weiter zu verschönern und in Ordnung zu halten, treffen sich um 9 Uhr im Schlosssaal. Dort erfolgt eine kurze Einweisung in die geplanten Arbeitsgruppen.

Es werden praktische Pflegearbeiten im Park realisiert, deren Umfang durch die Zahl der Helfer bestimmt wird. Es sind alle Zabeltitzer, aber auch Großenhainer und Gäste aufgerufen, mit einem eigenen Arbeitsbeitrag die weitere Pflege und Entwicklung des Barockgartens zu unterstützen.

Es wird zum Beispiel Laub gekehrt und beräumt, Bäume werden um- und Hecken nachgepflanzt. Außerdem werden Wegekanten entsprechend des historischen Verlaufs hergestellt. Alle Arbeiten erfolgen nach den festgelegten denkmalpflegerischen Gesichtspunkten. Arbeitskleidung und Werkzeug wie Kreuzhacke, Spaten, Rechen und Arbeitshandschuhe sind mitzubringen.

Gegen 15 Uhr soll der Arbeitseinsatz beendet sein. Für einen Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag wird gesorgt. (SZ)

