Subbotnik am Muldeufer Am 17. März gibt es einen Arbeitseinsatz. Jeder, dem ein schöneres Stadtbild am Herzen liegt, kann mit anpacken.

Entlang der Mulde soll es am 17. März einen Arbeitseinsatz geben, einen vorösterlichen Frühlingsputz sozusagen. Der könnte der Auftakt für eine Gruppe Roßweiner sein, die für die Verschönerung der Stadt eintreten und dafür zupacken. © Dietmar Thomas

Roßwein. An einen Verschönerungsverein wollen sich die Roßweiner offenbar nicht noch einmal heranwagen. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) hat das Thema zur Februar-Sitzung des Zukunftsforums noch einmal angesprochen. Doch die Ehrenamtlichen, die in diesem Gremium mitarbeiten, können sich das nicht so richtig vorstellen. Die einen wollen sich nicht vereinsmäßig binden, die anderen blocken damit ab: Vereinsbeiträge zahlen und dann auch noch selbst arbeiten. Wer will denn das? Doch letztlich ist es dem Rathauschef einerlei, ob und wie sich die Helfer organisieren. Hauptsache, es passiert etwas.

„Zu tun gibt es allerhand“, findet Lindner. Dabei gehe es nicht darum, das aufzuarbeiten, was das Team des Bauhofes nicht schafft. „Es gab ja schon einmal einen Verschönerungsverein. Der hat damals viel Gutes bewegt“, sagte er. Zu gern erinnert er in diesem Zusammenhang an den Hartenbergpilz, eine überdachte Möglichkeit zum Rasten. Der Holzunterstand soll auf Initiative des besagten Vereins entstanden sein. „Doch nicht nur auf dem Hartenberg ist Einsatz gefragt“, sagte der Bürgermeister. Er könne sich vorstellen, dass die Verschönerer beispielsweise Wanderunterstände kontrollieren und reparieren, an Wanderwegen Hand anlegen, oder sogar Patenschaften für bestimmte Pflegearbeiten übernehmen.

In der Runde der Ehrenamtlichen wurde noch einiges mehr zusammengetragen, was angepackt werden müsste: Spielgeräte haben wie auf dem Platz gegenüber der Bäckerei Franke einen neuen Anstrich nötig. Unpraktische Heckenbepflanzung könnte durch pflegeleichteres Grün ersetzt werden. Mehrfach kamen in diesem Zusammenhang Klagen darüber, dass die Stadt insgesamt schmutzig und wenig einladend erscheint. „Vielleicht sollten wir zielgruppenorientiert vorgehen“, schlug Kay Hanisch vor. „Wenn es um Spielgeräte geht, müssten als Helfer vielleicht eher die Eltern angesprochen werden. Beim Thema Wanderwege sind es möglicherweise die etwas Älteren, die dort helfen wollen.“

So könnte die Arbeit der Verschönungsgruppe vielleicht in Zukunft organisiert werden. Die erste Einladung soll jedoch an alle gehen, die sich für ein schönes Roßwein einsetzen und sich dafür auch mal die Finger schmutzig machen wollen. Als Termin dafür steht der 17. März. Dann sind Helfer zum Arbeitseinsatz an die Mulde aufgerufen. Die Wege entlang des Flusses sollen von Müll befreit werden. Diese werden sowohl von Radfahrern und Spaziergängern also auch den Roßweinern für das Erledigen der Einkäufe zu Fuß gern genutzt. Entsprechend oft landet dort Papier im Uferbereich. Außerdem sollen nach Möglichkeit Wildwuchs beseitigt und Hecken zurückgeschnitten werden. Treff ist an jenem Sonnabend um 8.30 Uhr im Bereich Stadtbad. Dort können Helfer des Bauhofes im benachbarten Lager auch gleich Arbeitsutensilien ausgeben. Wer hat, kann selbst Müllbeutel, Handschuhe und Gartenschere mitbringen.

Gefragt sind an diesem Tag auch Ideen, wo die Verschönerer dann beim nächsten Mal in Aktion treten können oder sollten.

