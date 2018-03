Subaru landet auf Dach

Neustadt. Ein schwerer Unfall hat sich Ortsteil Rückersdorf ereignet. Am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Subaru Legacy auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberottendorf und Rückersdorf unterwegs. In einer Rechtskurve kam er von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Subaru entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Auffahrunfall an der Ampel

Freital. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagfrüh in Freital. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem Opel Vivaro am Einmündungsbereich der Carl-Thieme-Straße auf einen an der Ampel wartenden Pkw auf. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand, jedoch entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SZ)