Styropor wird wieder genommen Die Entsorger nehmen die Dämmung wieder an – die Deklarierung als Sondermüll ist für ein Jahr ausgesetzt.

Styroporplatten werden zur Wärmedämmung angebracht. Sollten die Platten nicht mehr gebraucht werden, können sie ab sofort wieder entsorgt werden. © Symbolfoto/dpa

Weil weder Bauwirtschaft noch Entsorger wussten, wie sie HBCD-haltiges Bau-Styropor entsorgen sollten, ist die Deklarierung als gefährlicher Sondermüll vom Gesetzgeber noch einmal ausgesetzt worden. Entsorger wie Remondis nehmen Bau-Styropor also ab 1. Januar 2017 wieder ganz normal zum Entsorgen an. Was nächstes Jahr passiert, kann Remondis-Chef Thomas Schiefelbein allerdings nicht sagen.

Altes Bau-Styropor mit chemischem Flammenhemmer wurde ab 1. Oktober 2016 nicht mehr angenommen. Auch Remondis hatte keine Berechtigung den Gefahrenstoff anzunehmen. Viele Entsorger weigerten sich vielfach sogar, zertifiziertes anderes Styropor entgegen zu nehmen, weil wiederum die Müllverbrennungsanlagen abweisend waren. HBCD ist langlebig, baut sich chemisch und biologisch nur langsam ab, reichert sich in biologischem Gewebe an und hat schädliche Wirkungen auf Organismen. Und doch wurde es gesetzlich verpflichtend über Jahre zur Gebäudedämmung eingesetzt.

