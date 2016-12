Styropor ist weiter für die Tonne Entwarnung vor Weihnachten: Die weißen Verpackungen können wie gehabt entsorgt werden

Weiße Verpackung gehört auch weiterhin in gelbe Tonne: Die neue EU-Verordnung gilt nur für Baustyropor, das als Dämmung dient. © dpa

Bei Marktkauf in Görlitz wird fein säuberlich der Verpackungsmüll gesammelt und getrennt: Pappe, Plastik, Styropor. „Und genauso wird es dann auch entsorgt“, sagt Marktkauf-Chef Richard Niederprüm. Probleme mit der Entsorgung von Styropor-Verpackungen gibt es hier keine. Dabei hatte doch gerade dieses Material in den vergangenen Tagen und Wochen für Schlagzeilen, für Aufregung gesorgt. Als „gefährlicher Abfall“ wird Styropor nun eingestuft, eine neue EU-Verordnung, die am 30. September dieses Jahres in Kraft trat, hat dies festgelegt.

Aber: Styropor ist nicht gleich Styropor. „Wenn es von Verpackungen, wie sie etwa bei Elektrogeräten üblich sind, stammt, dann gibt es nur eins: ab in die gelbe Tonne damit“, sagt Ravon - Geschäftsführer Roman Toedter. Sprich: Styropor, mit dem Otto-Normalbürger üblicherweise in Kontakt kommt, wird genauso entsorgt wie bisher. „Denn es enthält nicht den Brandhemmer, um den es sich in der neuen Verordnung dreht“, sagt Roman Toedter. Dieses Brandschutzmittel, HBCD genannt, kommt nur in Styropor vor, dass als Dämmmaterial an und in Gebäuden eingesetzt wird, aber nicht im Verpackungsstyropor. Die Frage: Styropor mit oder ohne Brandhemmer hat inzwischen auch den Verein Industrievereinigung Kunststoffverpackungen auf den Plan gerufen. Die entsprechenden Verpackungen aus Deutschland seien „zu 100 Prozent lebensmittelecht und damit für den Endverbraucher gänzlich unbedenklich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Deshalb könne man sie „auch weiterhin problemlos recyceln oder zur Energiegewinnung thermisch verwerten“. Welche Menge unbelastetes Verpackungs-Styropor nach Weihnachten von den Beschenkten weggeworfen wird, ist eher unerheblich. „Wenn die gelbe Tonne nicht ausreicht, beispielsweise wenn sehr große Stücke entsorgt werden müssen, kann man es auch in durchsichtigen Säcken daneben stellen“, sagt Frank Ritter, Geschäftsführer der Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau. Dabei sieht er gerade bei größeren Stücken, bei Styropor-Platten, wie sie etwa als Verpackung von Fernsehgeräten verwendet werden, auch ein Problem: Kann man die genau als Verpackungsstyropor erkennen oder könnte da nicht ein Stück belastetes Baustyropor in gelber Tonne oder Sack entsorgt werden? „Das sieht sich manchmal doch recht ähnlich“, sagt Frank Ritter.

Links zum Thema Kommentar: Völlig unnötige Aufregung

Der Verein Industrievereinigung Kunststoffverpackungen sieht diese Gefahr jedoch offensichtlich als gering an. HBCD-haltige Dämmstoffe seien meist verschmutzte Bauplatten, davon freies Material in erster Linie „saubere Formteile oder Streifen, die aufgrund ihrer Verpackungsform deutlich erkennbar sind“.

So oder so: Styropor, das Weihnachtsgeschenke vor Schaden bewahrt, kann getrost in der gelben Tonne landen. Und auch für das belastete Baumaterial mit dem Brandhemmer gibt es offenbar eine Lösung. Sachsen hat mit dem Saarland einen Vorschlag gemacht, hieß es am Dienstag aus dem Umweltministerium. „Unser Vorschlag ist darauf gerichtet, dass die entsprechenden EU-Regeln für Deutschland nicht zusätzlich verschärft werden. Genau das ist vor mehr als einem Jahr gegen die Warnung des Bundes und gegen die Stimme Sachsens geschehen“, so Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt. HBCD-haltige Abfälle sollen demnach wie in der Vergangenheit bei der Entsorgung zusammen mit anderen Abfällen gesammelt und als Gemische verbrannt werden, nicht seperat.

zur Startseite