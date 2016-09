Stuttgart 21 auf schwankendem Boden Sechs Jahre nach dem Baubeginn legt die Bahn feierlich den Grundstein. Die Kosten schnellen weiter in die Höhe.

Die Gegner des Projekts „Stuttgart 21“ geben nicht auf. Auch am Tag der offiziellen Grundsteinlegung demonstrierten sie am Freitag vor dem Hauptbahnhof – unter anderem gegen die horrenden Kosten und die Versprechungen der Bahn. © dpa

Vor mehr als sechs Jahren schon sagte Bahnchef Rüdiger Grube: „Stuttgart 21 ist ab heute Realität.“ Im Februar 2010 bei der Feier zum Baubeginn des Milliardenvorhabens Stuttgart 21 wollten Kritiker das nicht glauben. Das ist auch heute nicht anders, obwohl das Projekt mit der Grundsteinlegung – wieder mit Grube als Hauptredner – am Freitag einen weiteren Meilenstein erreicht. Den Festakt wertete der Bahnchef als deutliches Zeichen, dass das Rad nicht mehr zurückzudrehen ist: „Der neue Durchgangsbahnhof kommt. Er ist unumkehrbar“, betonte Grube.

Eisenhart von Loeper vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 lässt das nicht gelten. Die Realisierung sei noch weit entfernt. „Das Projekt steht noch immer auf schwankendem Boden“, sagt er. Selbst wenn jetzt die riesige Bodenplatte für Bahnsteige und Gleise gegossen wird, halten die Gegner den Einstieg in eine umweltpolitisch und finanziell günstigere Alternative noch für möglich.

Seit Grube den ersten Prellbock auf dem Gleisvorfeld symbolisch entfernte, haben sich wichtige Daten des Großvorhabens verändert: Offiziell soll der Tiefbahnhof Ende 2021 in Betrieb genommen werden, ausgeschlossen wird aber auch nicht 2023. Das wäre dann vier Jahre später als ursprünglich geplant. Auch die Kosten sind seit dem Baubeginn in die Höhe geschnellt: Die „Sollbruchstelle“ von 4,5 Milliarden Euro ist bereits um bis zu zwei Milliarden Euro überschritten.

Wer die Mehrkosten trägt, bleibt ungeklärt. Bahn und Grüne in der Regierungskoalition liegen deshalb im Clinch. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wiederholt mantraartig, dass das Land nicht mehr als 930 Millionen Euro beisteuert – zum Unmut der Bahn.

Von den Kritikern beauftragte Experten, aber dem Vernehmen nach auch der Bundesrechnungshof in einem Geheimbericht gehen von einer Kostensteigerung auf zehn Milliarden Euro aus. Das wäre dann fast das Vierfache der am Anfang kalkulierten Baukosten. In einem Prüfbericht fordern die Finanzkontrolleure eine stärkere Kosten- und Qualitätskontrolle des Bundesverkehrsministeriums ein. Das ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker.

Stuttgart 21 ist eines von drei prominenten Projekten in Deutschland, die nicht pünktlich fertig und immer teurer werden. Das seit Mitte der 1990er-Jahre geplante Projekt wird in einem Atemzug genannt mit dem Flughafen Berlin Brandenburg und der Hamburger Elbphilharmonie. In der Debatte darüber, ob Großprojekte überhaupt noch in Deutschland gebaut werden können, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Bahn ihre Unterstützung für Stuttgart 21 zugesagt.

Das Wohlwollen der CDU ist der Bauherrin Bahn noch heute sicher. Aber die Grünen, die die Koalition in Baden-Württemberg anführen, haben noch immer nicht ihren Frieden mit dem Projekt geschlossen. Die Einladung zur Grundsteinlegung sagte die Grünen-Prominenz ab, darunter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Minister Hermann.

Neben dem passiven Widerstand in einem Teil der Landesregierung gibt es immer noch den lebendigen Protest in der Landeshauptstadt. Bei der wohl längsten Protestbewegung in Deutschland versammeln sich jeden Montag immer noch mehrere Hundert Menschen in der Stuttgarter Innenstadt. Kommende Woche treffen sie sich zum 339. Mal. (dpa)

zur Startseite