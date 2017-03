Sturzbetrunken auf der Autobahn

Automarder geschnappt Bautzen. Die Polizei in Bautzen hat zwei junge Männer erwischt, die Teile aus einem VW-Golf stehlen wollten. Eine Streife entdeckte die beiden 19-Jährigen am Sonnabend gegen 3 Uhr morgens in der Zeppelinstraße. Sie hatten sie den VW bereits aufgebrochen und damit begonnen, die Airbags auszubauen. Weitere Teile hatten sie bereits in ihr eigenes Fahrzeug verladen. Einer der Täter flüchtete, konnte aber auf der Schlachthofstraße gestellt werden.

Quad gestohlen Weigsdorf-Köblitz. Reichlich 12.000 Euro Schaden haben Einbrecher in Weigsdorf-Köblitz angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie in der Nacht zu Sonnabend in eine Garage ein. Aus dieser stahlen sie ein etwa zwei Jahre altes Quad, zwei Motorradhelme und einen Satz Sommerreifen. Um die Garage zu öffnen, hatten die Täter das Tor ausgehebelt.

Betrunken gefahren Radeberg. Ein BMW-Fahrer ist fürs Erste seinen Führerschein los. Die Polizei zog die Fahrerlaubnis ein, nachdem der Mann betrunken ein anderes Fahrzeug gerammt hatte. Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonnabend in der Dr.-Albert-Dietze Straße in Radeberg. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Der Test bei dem 35-jährigen BMW-Fahrer ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Ford Focus im Visier Pulsnitz/Hoyerswerda. Gleich zweimal hatten es Autodiebe in den vergangenen Tagen auf Fahrzeuge vom Typ Ford Focus abgesehn. In beiden Fällen kamen sie jedoch nicht zum Zuge. Am Eierberg in Pulsnitz wurde zwischen dem 22. und dem 24. März das Türschloss des Fahrzeugs aufgestochen, es gelang dem Täter jedoch nicht, das Auto zu starten. In Hoyerswerda wurde der Diebstahlsversuch am Sonnabendmittag bemerkt. Die Täter hatten versucht, die Fahrertür des Ford Focus aufzuhebeln. Diese hielt jedoch stand.

Betrunkene auf Tour Schirgiswalde/Weigsdorf-Köblitz. Weil sie zuviel getrunken haben, müssen sich ein Radfahrer und ein Autofahrer verantworten. Den Radfahrer stoppte die Polizei am Freitagabend in Weigsdorf-Köblitz. Der 34-Jährige hatte 2,02 Promille intus. Der Fahrer eines VW Passat wurde in Schirgiswalde angehalten. Bei ihm ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,68 Promille. Der 19-Jährige konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen.