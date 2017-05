Gerätturnen Sturz vom Balken verhindert die Medaille Marie Rahn (16), Annika Belikat (22) und Tim Gutte (8) vom TV „Frisch auf“ Meißen vertraten die Farben des Vereins bei den Landesmeisterschaften im Gerätturnen in Chemnitz.

Vor allem Marie Rahn wollte bei der Medaillenvergabe kräftig mitmischen. Beim Sprung und am Stufenbarren turnte sie gewohnt sicher und lag auf Medaillenkurs. Leider patzte sie am Balken durch einen Sturz bei der freien Rolle. Am Ende wurde sie dennoch bravouröse Sechste.

Auch Annika Belikat haderte mit ihren Turnkünsten. Am Stufenbarren wollte ein sonst sicheres Element einfach nicht gelingen. Doch sie behielt die Nerven und turnte ihre Balkenkür ohne Sturz durch. In ihrer Leistungsklasse erreichte sie den 7. Platz.

Tim Gutte konnte sein Leistungsvermögen nicht vollständig abrufen, so dass nicht alles wie gewohnt klappte. Aber er schlug sich tapfer und erturnte sich letztlich den 16. Platz. (TVFA)

