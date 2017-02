Sturmtief „Thomas“ fällt Bäume Einer krachte in einer 20 000-Volt Leitung. Knapp 1 300 Kunden waren ohne Strom, auch eine Tankstelle und McDonalds.

An der Talsperre Kriebstein entfernten die Waldheimer Feuerwehrmänner einen Baum nahe des Kriebellandes. © André Braun

Mitten beim Tanken ging die Anzeige aus und der Kraftstoff zog sich zurück. Stromausfall. Gegen 6.24 Uhr gingen am Freitag bei der Total-Tankstelle im Gewerbegebiet Mockritz die Lichter aus. Der Grund: Äste waren bei Münchhof auf eine 20 000-Volt-Leitung gefallen. Die Folge: Alle Kunden, die zwischen dem Umspannwerk Döbeln und Ostrau liegen, waren für eine Stunde lang stromlos. „Ich hoffe, der Kunde bezahlt seine Rechnung noch“, sagte eine Mitarbeiterin der Tankstelle, die am Vormittag Dienst hatte. „Aber der Mann war ehrlich und ist nach dem Tanken zu uns gekommen. Wir haben alles aufgeschrieben“, so die Frau. Über 100 Kunden, so schätzt das Team der Frühschicht, mussten am Freitag aufgrund des Stromausfalls weggeschickt werden. Denn nichts ging mehr. Weder die Zapfsäulen, noch die Kaffeemaschine. „Nur Zigaretten und belegte Brötchen haben wir verkauft. Die konnten wir so abrechnen“, sagte die Angestellte. Problem war auch, dass die Toiletten nicht nutzbar gewesen sind. Aber die Kunden seien verständnisvoll gewesen, sagte die Frau.

Am späten Vormittag lief der Betrieb wieder. Zumindest fast. „Das Internet und das Autogas gehen noch nicht“, so die Mitarbeiterin. Gegen 8 Uhr war die Erdgasverbindung vonseiten der Stadtwerke wieder hergestellt. Probleme gab es noch einige Zeit mit dem Autogas. „Der Bedarf ist ganz schön gestiegen. Es fahren immer mehr Fahrzeuge mit Gas: Die Stadtwerke und Sicherheitsfahrzeuge zum Beispiel“, berichtet die Frau.

Auch in der Nachbarschaft der Tankstelle brauchten die Kunden am Freitagmorgen Verständnis. Wer um 7 Uhr seinen Kaffee im Schnellimbiss McDonald's holen wollte, hatte Pech. Aufgrund des Stromausfalls konnte der Imbiss laut einem Mitarbeiter erst eine halbe Stunde später öffnen. „Die Geräte gingen nicht, es hat nichts hochgeheizt“, so der Angestellte. In der Woche sei um diese Zeit aber meist nur wenig Kundschaft da.

Ausfälle gab es auch bei Nico Fahrzeugteile, allerdings nur beim Server und der Telefonanlage. „Pünktlich zum Arbeitsbeginn um 8 Uhr ging jedoch alles wieder“, sagt Geschäftsführer Markus Rütz.

Neben dem Gewerbegebiet fiel am Freitagmorgen auch der Strom in Ostrau, Zschaitz, Rittmitz sowie Gadewitz aus, wie Roberto Heinisch, Gruppenleiter Anlagenmanagement der Mitnetz Strom im Servicecenter Mockritz, mitteilte. Bis 7.25 Uhr dauerte die Störung an. Länger auf Strom verzichten mussten die Bewohner von Münchhof. In dem Ort war der Baum auf die Leitung gekracht. Kurz vor 7 Uhr fiel der Strom dann auch in Wendishain aus. „Äste sind hier am Feuerwehrgerätehaus auf eine Niederspannungsleitung gefallen“, so Roberto Heinisch. Gegen 13.30 Uhr wurde der Schaden als behoben gemeldet. Münchhof hatte gegen 10.21 Uhr wieder Strom. Betroffen waren im gesamten Altkreis rund 1 300 Kunden.

Die Kameraden der Feuerwehr Waldheim mussten am Freitag gleich dreimal ausrücken: Gegen 8.50 Uhr beseitigten sie einen Baum in Massanei. Er drohte auf ein Grundstück zu stürzen. Anschließend ging es nach Kriebstein. „Auf dem Weg zur Wendestelle hinter dem Kriebelland hängt ein umgeknickter Baum in anderen Bäumen“, schilderte Thomas Caro, Geschäftsführer der Zweckverbandes Kriebstein Talsperre die dortige Einsatzstelle. Weil seine Mitarbeiter saisonbedingt noch nicht vor Ort sind, hat Caro die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Die Kameraden haben den Baum entfernt, sodass Spaziergänger am Wochenende nicht gefährdet werden. Am Nachmittag waren die Kameraden in Gebersbach gegenüber vom Freibad im Einsatz. Auch hier drohten zwei Bäume auf ein Wohngebäude zu stürzen. „Die standen schon sehr schräg, weil der Boden aufgeweicht ist. Dazu noch der Wind“, sagte Sebastian Blech von der Feuerwehr. Die Ostrauer Kameraden mussten bereits am Mittwochabend zu einem Einsatz nach Noschkowitz ausrücken. Gegen 20.41 Uhr war ein Baum auf die Schlossstraße gekracht. Die Kameraden zersägten ihn und räumten ihn zur Seite. Auch in Waldheim hatte es schon am Mittwoch einen Baum umgehauen. Grund sei der aufgeweichte Boden gewesen, wie Bernd Meinel vom Ordnungsamt sagt.

Auf den Straßen sowie Gleisen ist es zumindest im Raum Döbeln ruhiggeblieben. Auf den Bahnstrecken habe „Thomas“ nur für geringe Beeinträchtigungen in den ganz frühen Morgenstunden gesorgt, wie ein Sprecher mitteilte. „Es kam zu einer geringen Verzögerung aufgrund einer abgerissenen Stromleitung.“ Sturmbedingte Unfälle gab es unter anderem in Freiberg und Burgstädt. So fielen in Freiberg ein Ast auf einen Audi und in Burgstädt ein Verkehrszeichen auf einen Seat. Auf der S 200 in Altmittweida fuhr ein 71-Jähriger gegen 21 Uhr gegen einen umgestürzten Baum. Vier weitere Autos wurden beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4 000 Euro. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

