Sturmtief „Thomas“ entwurzelt in Ebersbach-Neugersdorf Bäume Vier entwurzelte Bäume meldet die Rettungsleitstelle für den Landkreis Görlitz.

Tief „Thomas“ ist in der Nacht zum Freitag mit heftigen Sturmböen über den Freistaat hinweggezogen. © dpa

Das Sturmtief „Thomas“ hat in der Nacht zum Freitag für einige Einsätze bei Feuerwehr und Polizei in Sachsen gesorgt. Die Einsatzkräfte mussten vor allem wegen umgestürzter Bäume, Bauzäune und wegen abgebrochener Äste ausrücken, wie die Polizei mitteilte. Größere Schäden gab es zunächst nicht. Aus dem Landkreis Görlitz meldete die Rettungsleitstelle lediglich mehrere entwurzelte Bäume.

So musste in Niedercunnersdorf ein Baum von der Niederen Hauptstraße geräumt werden. In Schönbach stürzte ein Baum auf die Kreisstraße 8677, in Ebersbach-Neugersdorf auf die Kreuzung Bundesstraße 96/Kottmarsdorfer Straße. Ebenfalls in Ebersbach-Neugersdorf kippte auf einem Privatgrundstück an der Hauptstraße ein entwurzelter Baum auf einen weiteren. (szo)

zur Startseite