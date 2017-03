Sturmtief sorgt für umgestürzte Bäume Die Feuerwehren im Landkreis Bautzen mussten am Donnerstag fast im Minutentakt ausrücken. Starker Wind ließ Bäume knicken.

Die Feuerwehr musste auch nach Guttau ausrücken, um ein Wohnhaus vor einem umgestürzten Baum zu sichern. © Toni Lehder

Sturmtief „Wilfried“ zog am Donnerstag über Deutschland hinweg und machte auch vor weiten Teilen des Kreises Bautzen nicht halt. Es gab Sturmböen von bis zu 85 km/h. In der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda gingen die Notrufe fast im Minutentakt ein, sodass viele Feuerwehren ausrücken mussten. In Guttau konnte ein Baum dem starken Sturm nicht standhalten. Er kippte gegen ein Wohnhaus. Mit Kettensägen entfernten die Kameraden die Äste des Baumes und bannten so die Gefahr. Weitere Feuerwehrweinsätze gab es in Königswartha, Kubschütz, in Holscha, in Grubschütz und der Bautzener Innenstadt. In Crostau sürzte ein Baum auf eine Garage. Auch in Wilthen war die Feuerwehr im Einsatz. Eine Stromleitung ist in Neukirch gerissen, weil ein Baum auf diese gefallen war.

Für Freitag gibt es keine Sturmwarnungen mehr. Der Wind hat in der Nacht zum Freitag nachgelassen. (SZ)

