Sturmtief sorgt für Behinderungen Weil ein Baum auf den Gleisen lag, wurde der Bahnverkehr am Freitag zwischen Bischofswerda und Arnsdorf unterbrochen. Auch ein A4-Zubringer war dicht.

Viel Platz ist auf der Straße nach Neuhof ohnehin nicht, am Freitag blockierte ein Baum die Fahrbahn komplett. © Jens Kaczmarek

Sturmtief Mirja zog am Freitag über Sachsen. Das blieb im Raum Bischofswerda nicht ohne Folgen. Bei Seeligstadt stürzte am Mittag ein Baum auf die Bahngleise. Die Strecke Bischofswerda – Dresden war für etwa 20 Minuten blockiert, sagte Christoph Mehnert vom Verkehrsverbund Zvon. Für zahlreiche Reisende bedeutete das, dass sie später ihr Ziel erreichten. Feuerwehrleute aus Großharthau und Seeligstadt beseitigten den Schaden und sorgten dafür, dass der Bahnverkehr wieder rollen konnte.

Behinderungen wegen einer umgestürzten Fichte gab es auf der B 98 zwischen Rammenau und Burkau – dem Zubringer zur Autobahn. Der Baum versperrte eine der beiden Fahrspuren. Bis Feuerwehrleute und Bauhof-Mitarbeiter aus Rammenau nach kurzer Zeit zur Stelle waren, konnten Kraftfahrer den Baum umfahren. „Um ihn zu zersägen, mussten wir die Straße für etwa zehn Minuten voll sperren“, sagte Rammenaus Bauhofleiter Lutz Haufe. Der Stau hielt sich in Grenzen; die meisten Autofahrer warteten geduldig. „Sie sahen, dass wir vor Ort waren und die Sperrung nicht lange dauern wird“, sagte Lutz Haufe.

Feuerwehrleute wurden am Freitag auch in den Burkauer Ortsteil Neuhof nahe der Straße zwischen Uhyst und Siebitz gerufen. Auch dort blockierte ein umgestürzter Baum eine Straße. Ebenso in Wachau. Dort war die Straße nach Leppersdorf betroffen. Nach Auskunft der zentralen Rettungsleitstelle für Ostsachsen in Hoyerswerda sorgten die freiwilligen Feuerwehren überall nach kurzer Zeit für freie Fahrt.

Bereits seit dem Freitagmorgen gab es Sturm in um Bischofswerda. In allen vier betroffenen Orten fielen Bäume in der Mittagszeit um. Alle vier Feuerwehren, die im Einsatz waren, wurden innerhalb einer Stunde alarmiert. (rk/SZ)

