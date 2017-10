Sturmtief Herwart fegt durch den Landkreis Fast 400 Einsätze in der Region. Wälder sollen vorerst gemieden werden. Das ganze Ausmaß ist noch nicht absehbar.

Zehntausende Bäume wurden am Sonntag durch Sturmtief Herwart entwurzelt. Die Forstbezirke im Landkreis rechnen mit gewaltigen Schäden. Besonders schlimm wurde das Osterzgebirge getroffen. Auf dem Foto beräumen Feuerwehrleute die Straße in Oberbärenburg. © Egbert Kamprath

Das Wichtigste zuerst: Bis Redaktionsschluss am späten Sonntagabend wurde nicht bekannt, dass durch das Sturmtief Herwart im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Menschen verletzt oder getötet wurden. Seit 5.30 Uhr am Morgen hatte der Sturm, der zeitweise mit Geschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern in der Stunde durch die Region pfiff, die Einsatzkräfte beschäftigt. „Wir hatten fast 400 Einsätze, die von fast 1 000 Kameraden abgedeckt wurden“, sagte Kreisbrandmeister Karsten Neumann am Abend der SZ.

Besonders schwer war das Osterzgebirge betroffen. Doch umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer, zeitweise Schwankungen oder Ausfälle im Stromnetz gab es im gesamten Gebiet des Landkreises. Erst am Nachmittag hatte sich die Lage etwas beruhigt. Nach fast neun Stunden Einsatz konnten die ersten Kameraden eine Pause einlegen. Die SZ zeigt in einem Überblick, wie intensiv der Sturm Herwart in der Region gewütet hat.

Sturm im Osterzgebirge: B 170 zeitweise mehrfach gesperrt

Die Einwohner im Osterzgebirge werden sich gedacht haben: Und dann kommt auch noch der Schnee. Als am Nachmittag die ersten weißen Flocken herunterwirbelten und schnell für eine etwa drei Zentimeter dicke Schneeschicht sorgten, waren schon unzählige Bäume umgestürzt. Die wichtige Bundesstraße 170, die das Osterzgebirge mit Dresden verbindet, war gleich mehrfach voll gesperrt: In Dippoldiswalde war der Abschnitt zwischen Glashütter Straße und dem Ortsausgang mehrere Stunden lang dicht, ebenso in der Ortslage Schmiedeberg. Grund waren in beiden Fällen Dachpappen, die vom Sturm heruntergewirbelt wurden. „Wir mussten die Dächer, so gut es ging, abdecken und die Straße freiräumen“, sagte Thomas Quinger von der Schmiedeberger Feuerwehr. Erst dann wurde die B 170 wieder freigegeben.

Felssturz im Kirnitzschtal, Straße bleibt vorerst gesperrt

Im Kirnitzschtal ist infolge des Sturms ein Felsbrocken auf die Straße gestürzt. Der Brocken löste sich vom Hang und rollte auf die Kirnitzschtalstraße, verletzt wurde dadurch glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr musste erst zahlreiche Bäume beiseite räumen, um bis zu der Stelle vorzudringen. An der Abbruchstelle oberhalb der Straße befindet sich noch eine weitere lose Felsplatte sowie ein sturzgefährdeter Baum. Die Kirnitzschtalstraße bleibt im Bereich zwischen Buschmühle und Felsenmühle deshalb vorerst gesperrt. Weil die Oberleitung von einem Baum beschädigt wurde, musste die Kirnitzschtalbahn ihren Betrieb vorerst einstellen. Auf Betreiben der tschechischen Behörden blieb auch der Grenzübergang in Schmilka dicht.

Staatsstraße zwischen Sebnitz und Bad Schandau zeitweise blockiert

Die Staatsstraße S 154 war zwischen Sebnitz und Lichtenhain nach mehreren Baumstürzen bis zum späten Sonntagnachmittag voll gesperrt. Als die Feuerwehr dort am Vormittag eintraf, mussten sich die Einsatzkräfte vorerst zurückziehen, da neben ihnen noch immer Bäume umknickten, wie der Sebnitzer Stadtwehrleiter Björn Hoyer berichtet. Erst gegen 13 Uhr, als sich der Sturm abgeschwächt hatte, war ein Betreten des Bereiches möglich. Mindestens 15 Bäume lagen quer über der Straße, abgebrochene Äste mussten mit einem Schiebeschild beräumt werden.

Der Sachsenforst gibt eine Warnung an Wanderer und Pilzsammler heraus

Verheerend sind die Schäden in den Wäldern der Region. Am Nachmittag meldete sich zuerst der Forstbezirk Bärenfels. Nach ersten Schätzungen geht Sprecherin Kristina Funke von bis zu 100 000 entwurzelten Bäumen aus. Zum Vergleich: Jährlich werden nur maximal 130 000 Bäume im Bärenfelser Forstbezirk gefällt. Es werde noch Wochen dauern, umgestürzte Bäume und herumliegende Äste zu entfernen und die Gefahren zu beseitigen. Der Forstbezirk warnt daher davor, die Wälder zu betreten. Dies sei aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation sehr gefährlich, so Funke. Vorerst gesperrt bleiben die Straßen zwischen Grillenburg und Naundorf sowie zwischen Kurort Hartha und Dorfhain.

Die Naturwächter des Forstbezirkes Neustadt waren im Wald unterwegs, als Herwart zu pusten begann. „Als sie dort Wanderer trafen und erklärten, dass sie selbst den Wald verlassen, weil es zu gefährlich sei, bekamen die Wächter die Antwort: Wir passen schon auf uns auf“, schildert Sprecherin Anke Findeisen ein Erlebnis vom Sonntag. „Wir bitten die Waldbesucher, vorerst bis einschließlich Mittwoch die Wälder nicht zu betreten.“ Dann gebe es neue Informationen.

Züge fuhren nicht mehr, Busse nur teilweise

Gleich am Sonntagmorgen kommt die Mitteilung vom Regionalverkehr Dresden (RVD): „Wir haben den Verkehr im oberen Osterzgebirge von Dippoldiswalde bis Zinnwald auf mehreren Linien eingestellt.“ In Edle Krone blieb ein Regionalzug mit nur einem Passagier an Bord mehrere Stunden stecken. Die Züge von Dresden Richtung Pirna und Tschechien sowie die Mitteldeutsche Regiobahn zwischen Dresden, Freital und Freiberg nach Hof konnten den ganzen Sonntag über wegen Oberleitungsstörungen nicht fahren. Ein Bahnsprecher sagte, die Störungen würden teilweise noch am Montag andauern. Fahrgäste können sich über die Bahn-App oder die gratis Hotline informieren: 08000 996633.

zur Startseite