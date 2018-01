Sturmtief „Friederike“ bringt Orkanböen Die ersten Ausläufer haben am Mittwoch bereits für einen Unfall gesorgt. Stromversorger und Feuerwehren warnen.

Mit umgestürzten Bäumen und Windbruch muss an diesem Donnerstag gerechnet werden – Sturmtief „Friederike“ rast mit Orkanböen über Mitteldeutschland. © Symbolfoto: dpa

Döbeln. Die Folgen von Sturmtief „Herwart“ sind noch nicht beseitigt, schon droht neues Ungemach: „Friederike“ zieht heran und wird am Donnerstag – laut aktueller Prognose – auch Mittelsachsen treffen. Die ersten Vorboten sorgten am Mittwochfrüh bereits für einen Autounfall: Eine 37-Jährige war in Richtung Mobendorf unterwegs, als sie gegen 7.30 Uhr vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Straße abkam. Die Fahrerin verletzte sich.

„Am Donnerstag erwartet uns eine schwere Sturmlage. Dabei sind vor allem in den mittleren Landesteilen orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde möglich“, informierte Christina Heibach von WetterOnline. Dazu fällt zunächst Schnee, der später in Regen übergeht. Die Experten von Kachelmannwetter sagen den Sturmhöhepunkt für den Raum Döbeln für den Zeitraum 14 bis 18 Uhr voraus.

Der Energieversorger Mitnetz Strom behalte die Wettermeldungen genau im Auge, wie Unternehmenssprecherin Evelyn Zaruba mitteilte. „Derzeit werden Zusatzbereitschaften der Mitarbeiter und die Besetzung der Standorte in den Netzregionen vorbereitet. Die Schaltleitung, Rahmenvertragsfirmen, weitere Dienstleister und das Callcenter wurden informiert und sensibilisiert. Die Verfügbarkeit von Einsatzfahrzeugen wird erhöht sowie Verbrauchsmaterialien und Notstromaggregaten überprüft und vorbereitet“, informierte sie am Mittwoch.

Sie warnt gleichzeitig „dringend davor, sich während des Sturms elektrischen Anlagen und Leitungen zu nähern“. Sollte es zu Stromausfällen, beispielsweise aufgrund umgestürzter Bäume in Stromleitungen kommen, sollten diese unter Tel. 0800 2305070 oder 0800 2884400 gemeldet werden.

Auch die örtlichen Feuerwehren signalisierten den Bürgern über das soziale Netzwerk Facebook ihre Einsatzbereitschaft. Die Kameraden aus Hartha geben zudem Sicherheitstipps zur Vermeidung von Unwetterschäden: „Sichert Eure Gebäude – achtet vor allem auf möglicherweise bereits vorhandene Beschädigungen des vorhergehenden Sturmes. Schwachstellen können lose Ziegel, Schornsteine oder Dachrinnen sein.“ Balkone und Terrassen sollten so gesichert werden, dass Möbel oder Pflanzen nicht umhergewirbelt werden. „Schützt Eure Keller rechtzeitig vor eindringendem Wasser. Achtet darauf, dass Rückschlagventile im Keller funktionieren.“ (DA/sol)

