Sturmschäden werden beseitigt In Sohlander Wäldern waren Ende Juni viele Bäume um- oder abgebrochen. Die Aufräumarbeiten sind schwierig.

Auch rund um Sohland hat das Unwetter vom 22. Juni seine Spuren hinterlassen. © Symbolbild: Norbert Millauer

Noch bis in den September hinein dauern voraussichtlich die Arbeiten zur Beseitigung von Sturmschäden in Wäldern im oberen Teil von Sohland. Das schätzt Förster Tilo Freier von der örtlichen Forstbetriebsgemeinschaft ein. Ein Unwetter hatte am 22. Juni im Tännicht und am Spitzberg viele Bäume umgeworfen oder abgebrochen. Vor allem in Nähe des Skiareals wurde eine regelrechte Schneise geschlagen. Betroffen sind 30 bis 40 Familien, denen Wald in dem Bereich gehört, berichtet Tilo Freier. Die Menge des beschädigten Holzes beziffert er mit 1 500 bis 2 000 Festmeter.

Seit der zweiten Juliwoche laufen Aufräumarbeiten. Stämme und Bruchstücke werden zu den Waldwegen gebracht und von Sohlander Holztransportunternehmen abgefahren. „Unser Ziel ist es, alles Holz zu bergen und der bestmöglichen Verwertung zuzuführen“, sagt der Förster. Gutes, gerades und gesundes Holz wird an Sägewerke geliefert, gebrochenes kommt für die Herstellung von Spanplatten, in der Zellstoffindustrie sowie als Brennholz zum Einsatz.

Die Arbeiten werden über die Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitzer Bergland koordiniert, in Zusammenarbeit mit den Förstern der Reviere vom Landkreis und Freistaat. „Die echt schwere und riskante Holzernte erledigt die Firma Waldwirtschaft Waurig, eine der versiertesten in der Oberlausitz. Sie ist mit Holzfällern sowie maschineller Schneide- und Rücketechnik vor Ort“, berichtet Tilo Freier. Er betont: „Unkundigen Waldinhabern wird ausdrücklich davon abgeraten, selbst in den betroffenen Gebieten zu arbeiten.“ Auch Spaziergänger und andere Waldnutzer fordert er auf, Abstand zu halten. „Waldarbeit bedeutet immer ein Unfallrisiko“, unterstreicht der Förster.

Neue Bäume können erst im Spätherbst oder im nächsten Frühjahr gepflanzt werden. „Die Wunden dieses Ereignisses werden aber noch Jahrzehnte sichtbar sein“, sagt Tilo Freier. Außerdem sei damit zu rechnen, dass an den Rändern der betroffenen Gebiete in den kommenden Wintern weitere Bäume ab- oder umbrechen.

