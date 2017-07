Sturmschäden: Kreis warnt Waldbesitzer Bei Aufräumarbeiten lauern große Gefahren. Die Behörde empfiehlt, sich Rat bei Experten zu holen. Auch Spaziergänger sollten achtgeben.

Das Unwetter vor anderthalb Wochen hat in den Wäldern große Schäden angerichtet. © René Plaul

Nach dem schweren Unwetter vor eineinhalb Wochen warnt die Kreisverwaltung in Bautzen Waldbesitzer jetzt vor Gefahren bei den Aufräumarbeiten. Baumstämme stünden oft unter starken Spannungen, die sich unerwartet und ruckartig lösen können. Häufig sei die Sturmschadenbeseitigung nur mit Unterstützung von schwerer Technik einigermaßen sicher möglich, heißt es. Bei eigenmächtigen Aufräumarbeiten sei es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Verletzungen und sogar Todesfällen gekommen. Die Behörde empfiehlt daher betroffenen Waldbesitzern, sich vorab mit den Experten im Landratsamt oder bei den Forstrevierleitern über Vorgehensweise zu beraten.

In jedem Fall sollen die Helfer bei den Aufräumarbeiten geeignete Schutzkleidung tragen. Noch besser sei es, Fachunternehmen zu beauftragen, die auch über die geeignete Technik verfügen.

Angesichts eines drohenden Schädlingsbefalls mahnt die Landkreisverwaltung zugleich zu einem möglichst raschen Handeln. Allen voran Nadelhölzer bieten für Borkenkäfer beste Bedingungen. Bereits nach sechs Wochen sei mit einem Befall zu rechnen. Deshalb wird dringend geraten, das Holz aus dem Wald zu holen.

Von dem heftigen Gewitter am 22. Juni waren große Teile des Landkreises betroffen. Zahlreiche Bäume wurden beschädigt oder fielen um. Vor allem das Gebiet um Königsbrück, Pulsnitz und Bischofswerda sowie das Oberland war arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch Spaziergänger, so das Landratsamt, müssen daher achtgeben. Umgekippte Baumstämme stünden unter Spannung, Bäume könnten nachbrechen, hängengeblieben Äste und Baumkronen bei Wind und Regen herunterstürzen. Deshalb hatte die Bautzener Kreisverwaltung schon vor einigen Tagen die Wege in den betroffenen Waldgebieten zur Sicherheit sperren lassen. (SZ)

Hier finden betroffene Waldbesitzer Hilfe: www.sachsenforst.de www.landkreis-bautzen.de/1419.html

