Sturmschäden halten Feuerwehr auf Trab Im vergangenen Jahr hatten die Ostrauer Feuerwehrleute 40 Einsätze. Ein Viertel waren Fehlalarme.

Bernd Schilling (links) und Peter Knorr haben für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Ehrenkreuz erhalten. © Dietmar Thomas

Ostrau. Auf der Jahreshauptversammlung der Gemeindefeuerwehr Ostrau, zu der auch die Ortsfeuerwehren Schrebitz, Rittmitz und Noschkowitz gehören, ging es nicht nur um Brände. Wie die meisten Feuerwehren haben auch die Ostrauer Sorgen, neue Mitglieder zu finden. Darauf wies Gemeindewehrleiter Heiko Ramm in seinem Rechenschaftsbericht hin. Sechs Kinder sind gegenwärtig in der Jugendfeuerwehr. Vor Kurzem wechselten zwei in die Erwachsenenwehr über. 65 Kameraden hat die Gemeindewehr Ostrau insgesamt. Darunter sind drei Frauen.

Im Jahr 2017 musste die Feuerwehrleute der Gemeindewehr Ostrau zu 40 Einsätzen ausrücken. Zehn davon waren Brände, 20 technische Einsätze und neun Mal gab Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Schon am 1. Januar des vergangenen Jahres mussten die Kameraden einen Heckenbrand in Kiebitz löschen und am 2. Januar wurden sie zu einem Pkw-Brand gerufen. „Die meisten Einsätze waren Sturmschäden“, sagt Gemeindewehrleiter Heiko Ramm. Er spricht damit ein weiteres Problem an. „Viele alte Bäume stehen an den Straßen. Die sind oft brüchig.“

363 Einsatzstunden leisteten die Ostrauer Kameraden im Jahr 2017. Was sie freut, ist, dass sie seit Februar vergangenen Jahres für ihren Einsatz eine Entschädigung von zehn Euro pro Stunde erhalten. In diesem Jahr soll eine Fahrzeughalle für die Ostrauer Wehr gebaut werden. Außerdem ist in der Zukunft geplant, ein neues Tanklöschfahrzeug anzuschaffen.

Auf der Veranstaltung wurde nicht nur Rechenschaft gelegt. Kameraden wurden für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet oder befördert. Unter anderem wurde der Asylbewerber Paata Kvantidze in die Feuerwehr aufgenommen. Der 83-jährige Peter Knorr und der 78-jährige Bernd Schilling erhielten für 60 Jahre Mitgliedschaft das Ehrenkreuz.

Ein Nachbar hatte Peter Knorr animiert, bei der Feuerwehr einzutreten. Während seiner aktiven Zeit war er Jugendwart und stellvertretender Wehrleiter. Weil er von Beruf Fleischer ist, übernimmt Knorr bei Veranstaltungen die Feldküche. An viele Brände kann Peter Knorr sich noch gut erinnern, so an einen großen Scheunenbrand in Hohenwussen im Winter. „Da froren die Schläuche ein“, sagt er. Auch an Brände in der Ziegelei in Clanzschwitz erinnert er sich. „Dort brannte es öfter.“

Bernd Schilling kam durch eine Werbekampagne zur Feuerwehr. „Mein Vater war schon dabei“, sagt er. „Zu DDR-Zeiten gab es nicht solche Einsätze wie heute“, sagt Schilling. „Wir mussten nicht zu Verkehrsunfällen ausrücken. Wir hatten nur zusätzliche Einsätze im Rahmen der Zivilverteidigung.“ An einige Einsätze kann er sich noch gut erinnern. „Im Hofgut Beutig brannte es“, schildert er. „Da war Getreide zu feucht eingefahren worden. Es brannte überall.“ An eine Episode aus 60 Jahren Feuerwehr erinnert er sich besonders gut. „Wir wollten zu einer Feier nach Steina und hatten uns mit dem Robur-Bus verirrt“, schildert er. „Wir blieben im Schnee stecken. Bis zum Morgen haben wir uns durch den Schnee gekämpft.“

zur Startseite