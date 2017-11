Sturmschäden doch größer als gedacht In Hohnstein und den Ortsteilen sind besonders Bäume betroffen.

Die Linde am Hohnsteiner Marktplatz muss auch umgesägt werden. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Sturm Herwart, der am 29. Oktober über die Region hinweggefegt ist, hat doch eine ganze Reihe kommunaler Bäume in allen Hohnsteiner Ortsteilen umgelegt beziehungsweise beschädigt. So ist zum Beispiel am Sportplatz in Ulbersdorf infolge des Sturmes eine innen hohle Linde abgebrochen. Diese ist zum Glück nur auf den Sportplatz gefallen. Allerdings stehen dort und auch im Park am Schloss noch mehr alte Bäume. Aus diesem Grund werden derzeit noch einmal alle Bäume rings um den Sportplatz kontrolliert, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Werden noch weitere gefährdete Bäume festgestellt, so würden diese noch im Januar nächsten Jahres gefällt. Bereits fest steht auch, dass die Linde am Hohnsteiner Marktplatz doch umgesägt wird. Auch hier war beim Sturm ein dicker Ast abgebrochen und hatte drei Fahrzeuge unter sich begraben. (SZ/aw)

