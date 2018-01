Sturmschäden an Schulen repariert Am schlimmsten ist das Steinbachhaus des Lößnitzgymnasiums betroffen.

Prüfender Blick aufs Dach der Grundschule Kötzschenbroda. © Norbert Millauer

Radebeul. Hoch hinaus ging es für die Bauarbeiter in dieser Woche an der Grundschule in Kötzschenbroda. Dort hatte Sturm Friederike Schäden am Dach verursacht, die jetzt repariert werden mussten. 2,5 Quadratmeter der Dachfläche waren betroffen, teilt Stadtsprecherin Ute Leder mit.

Auch an anderen Schuldächern habe der Orkan Schäden hinterlassen. Am schlimmsten sei das Steinbachhaus des Lößnitzgymnasiums betroffen. Dort konnte noch nicht alles repariert werden, weil ein Gerüst aufgestellt werden muss. Am Altbau der Grundschule Naundorf wurden ebenfalls rund 2,5 Quadratmeter am Dach beschädigt. Dort sei aber alles schon wieder in Schuss gebracht, so die Sprecherin. Kleinere Schäden gebe es auch am Gebäude der Grundschule Niederlößnitz. (SZ/nis)

