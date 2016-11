Sturmschäden an der Bahnstrecke Auf der Bahnstrecke zwischen Arnsdorf und Bischofswerda blockierte ein umgestürzter Baum die Gleise. Auch bei Neuhof in der Gemeinde Burkau ging am Freitagvormittag nichts mehr.

Viel Platz ist auf der Straße nach Neuhof ohnehin nicht, am Freitag blockierte ein Baum die Fahrbahn komplett. © Jens Kaczmarek

Auf der Bahnstrecke zwischen Arnsdorf und Bischofswerda ist am Freitagmittag ein Baum auf die Gleise gestürzt. Der Zugverkehr wurde kurzzeitig unterbrochen. Ein umgestürzter Baum versperrte am Freitag außerdem die Straße von der S 101 nach Neuhof in der Gemeinde Burkau. Vermutlich hatten auch hier Sturmböen den Baum zu Fall gebracht. Feuerwehrleute rückten aus, um den Schaden zu beseitigen und die schmale Straße wieder nutzbar zu machen. (szo)

