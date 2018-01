Sturmschäden am Perfert fast behoben Das Dach des Pulsnitzer Perferts ist wieder dicht. Die Dachdecker haben ihre Arbeit getan. Jetzt sind noch Schäden an der Verkleidung zu reparieren.

Uwe Warkus von der Pulsnitzer Dachdeckerfirma Brückner bringt die neuen Dachziegel auf Maß. Im Juni war ein mächtiger Baum auf die historische Wehranlage gestürzt und hatte einigen Schaden angerichtet. Der stabilen Bauweise war es zu verdanken, dass der Schaden nicht noch größer ausgefallen war. © Matthias Schumann

Pulsnitz. Die Dachdecker Sven Brückner und Uwe Warkus stiegen dem Perfert, der historischen Pulsnitzer Wehranlage, am Freitag noch einmal aufs Dach. Vor Weihnachten mussten sie die Arbeiten wegen des schlechten Wetters abbrechen. Nun ist das Dach wieder dicht. Etwa ein Drittel der Dachhälfte hat die Firma Brückner neu eingedeckt. Den Schaden hatte ein Sturm im Juni 2017 angerichtet. Die leuchtend roten Biberschwänze sind eine Sonderanfertigung – extra für den Perfert gebrannt, originalgetreu. Das war die Forderung des Denkmalschutzes. Die letzten Ziegel schnitt Uwe Warkus auf Maß, für einen glatten Abschluss an der Dachkante. Mit Dachdeckermörtel wurden sie feinsäuberlich verschmiert, während Dachdeckermeister Sven Brückner noch mit Reparaturen am Dachfirst beschäftigt war. Das ist nun erledigt, aber das Gerüst bleibt stehen. Denn der Zimmermann wird es noch brauchen. Das Stirnbrett ist noch anzubringen und die zerstörte Holzverkleidung an der Giebelwand zu ersetzen. Auf 21 000 Euro bezifferte die Stadt den Gesamtschaden nach dem Sturm. (SZ/ha)

