Sturmschaden wird jetzt repariert In Döbeln Nord hatte der Orkan das Dach von zwei Häusern gerissen. Das ist weniger schlimm, als es aussieht.

Der Orkan hatte rund 300 Quadratmeter Dachhaut von den Häusern Albert-Schweitzer-Straße 25 und 26 geweht. Die alte Dachpappe ist noch darunter, sodass das Dach einigermaßen dicht ist. © André Braun

Der Orkan am vorvergangenen Sonntag hatte an zwei Häusern der Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig in Döbeln Nord erheblichen Schaden angerichtet. Auf etwa 300 Quadratmeter Fläche zog der Sturm die Dachhaut ab. Sie hing wie ein riesiges Handtuch an der Fassade herunter und musste von der Feuerwehr entfernt werden.

In den nächsten Tagen, voraussichtlich in der kommenden Woche, wird der Schaden behoben, sagte Tobias Bärwald von Pro Leipzig. „Bis Mitte November muss das abgeschlossen sein.“ Schneller habe der Schaden allerdings auch nicht behoben werden können: „Die Dachdecker wissen gar nicht, wo sie zuerst anfangen sollen.“ Allerdings sei der Schaden in Döbeln weniger schlimm, als er aussieht. „Der Vorteil ist, dass die alte Dachhaut noch darunter ist“, sagte Bärwald.

So ist das Dach auch bei Regen noch einigermaßen dicht. Die Reparatur dauere auch höchsten ein oder zwei Tage. „Der Dachdecker kommt da gleich mit einer größeren Kolonne. Die haben darin Erfahrung.“ Die Schadenssumme liege im fünfstelligen Bereich – eine genauere Kostenschätzung liege noch nicht vor, so Bärwald.

Pro Leipzig hatte die Wohnblöcke aus den 80er Jahren vor 17 Jahren sanieren lassen. Damals wurden auch die Dächer neu gedeckt. (DA/jh)

