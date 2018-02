Sturmschaden viel höher als bei Kyrill Drei Wochen nach Sturmtief Friederike hat der Staatsbetrieb Sachsenforst eine erste verwertbare Analyse parat.

Die Aufarbeitung der Sturmschäden wird voraussichtlich sowohl im Revier Strauch (Foto) als auch in den stark betroffenen Forstbezirken bis zum Ende des Jahres 2018 andauern. © Kristin Richter

Forstrevier Strauch. Das Sturmtief Friederike hat im Revier Strauch des Forstbezirks Dresden eine Schadholzmenge von rund 20 000 Festmetern hinterlassen. Das ist das bisherige Ergebnis der Sturmschäden, die der Staatsbetrieb Sachsenforst zusammengetragen hat. Hauptsächlich waren Kiefern im Privatwald betroffen. Schadschwerpunkte lagen in Strauch und Böhla bei Ortrand mit jeweils rund 7 000 Festmetern. „Die Zahlen beruhen auf ersten vorläufigen Schätzungen“, sagt Sachsenforst-Sprecherin Teresa Brose. „Viele Waldbereiche sind nach wie vor nicht erreichbar, was die Konkretisierung der Schadholzmengen erschwert.“ Von den rund 1 200 Waldbesitzern im Revier Strauch sind voraussichtlich mindestens ein Drittel vom Sturm betroffen.

Beim Orkan Kyrill, der vor elf Jahren über Deutschland fegte, lagen die Schadholzmengen im Revier Strauch lediglich bei rund 3 000 Festmetern. „Es ist allerdings zu beachten, dass die Revierfläche im Jahr 2007 nur zwei Drittel der heutigen Fläche einnahm“, so Teresa Brose. Rechnet man diese Menge auf die heutige Fläche hoch, so waren es 4 500 Festmeter. Der Schaden, den Sturmtief Friederike vor dreieinhalb Wochen im hiesigen Forstrevier hinterlassen hat, ist demnach mehr als viermal so hoch als beim Orkan Kyrill.

Nach wie vor sind die meisten Waldflächen für Besucher gesperrt. Wer sie dennoch betritt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Je nach Schwere des Vergehens kann entsprechend des Sächsischen Waldgesetzes ein Bußgeld von 2 500 bis 10 000 Euro verhängt werden.

„Die Aufarbeitung der Sturmschäden wird voraussichtlich sowohl im Revier Strauch als auch in den stark betroffenen Forstbezirken bis zum Ende des Jahres 2018 andauern“, sagt Teresa Brose. Das bedeute aber nicht, dass die Wälder so lange gesperrt sein müssen. Wie lange die vom Sturmtief Friederike betroffenen Wälder nicht betreten werden dürfen, sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt ungewiss.

Von der Sperrung der Wälder ausgenommen sind Forstmitarbeiter, Jäger und Privatwaldbesitzer. Letztere handeln bei der Aufarbeitung der Schäden eigenverantwortlich, betont die Sachsenforstsprecherin, denn von den geworfenen Bäumen gehe eine große Unfallgefahr aus. Privatwaldbesitzer sollten unbedingt auf die persönliche Schutzausrüstung und einwandfreies Werkzeug achten.

