Sturmgewehr im Schlafstubenschrank Für Waffen hatte ein Weißwasseraner seither Interesse. 2015 kaufte er scharfe Pistolen und Gewehre samt Munition.

Wegen unerlaubtem Waffenbesitz wurde ein Weißwasseraner zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. © dpa

Claus M.* (44) aus Weißwasser wurde seine Waffennarretei zum Verhängnis. Scheinbar völlig unbekümmert kaufte er schussbereite Waffen samt Munition. So im März 2015 für 2 800 Euro eine halbautomatische Pistole samt 25 Schuss bei einem Händler in Österreich. Ende 2015 orderte er nochmals 500 Patronen. Im Mai 2015 kaufte er bei einem Händler in Portugal ein vollautomatisches Sturmgewehr tschechischer Produktion, dafür bezahlte er 1 830 Euro. Außerdem, was kaum noch ins Gewicht der Hauptverhandlung vor dem Schöffengericht fiel, kaufte er irgendwo eine Schreckschusswaffe.

Alles deponierte er in seiner Wohnung in Weißwasser. Die Anklagen warfen ihm unerlaubten Erwerb und Besitz von Waffen vor, Verstöße also gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Waffengesetz im Allgemeinen. Als die Sache aufflog, fanden die Ermittler auf Claus M.’s Computer auch kinderpornografische Fotos. Sie zeigten Sex aller Art von Erwachsenen mit Kindern unter deutlich 14 Jahren. Auf Wunsch des Verteidigers kam es vor Beginn der Hauptverhandlung zu einem Verständigungsangebot mit dem Schöffengericht. Der Vorsitzende Amtsrichter Ralph Rehm unterbreitete daraufhin den Verständigungsvorschlag: Bei einem glaubhaften Geständnis sei eine Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und sechs beziehungsweise zehn Monaten auf Bewährung möglich mit der Bewährungsauflage, 2 000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Dem Angebot stimmten die Verfahrensbeteiligten zu.

Der Amtsrichter belehrte den Angeklagten, dass im Falle anderer Erkenntnisse oder unglaubhafter Einlassungen das Angebot unwirksam werde. Danach war Claus M. aber nicht zumute. Er legte ein umfassendes Geständnis ab. Das rechnete ihm im Urteil das Schöffengericht hoch an.

Der Angeklagte ging bis Mitte 2015 in Weißwasser einer hoch qualifizierten Tätigkeit nach, mit der Aufdeckung des Waffen- und Pornobesitzes bekam er psychische Probleme, konnte seiner Arbeit nicht mehr nachgehen und ist seitdem in ärztlicher Behandlung. Die Waffenhändler in Österreich und Portugal fand er im Internet. Geliefert wurden die Waffen zerlegt, Claus M. baute sie nach Internetanleitung zusammen. Sein Drang, an solche Waffen samt Munition heranzukommen, war seinem Sammelinteresse geschuldet – und da wollte er eben auch mal „scharfe Dinger“ haben. Das Geld spielte keine Rolle, er hat die Waffen weder jemandem gezeigt noch damit geschossen und zu keiner Zeit an einen Weiterverkauf gedacht. Sie lagen im Schlafstuben- und im Fernsehschrank. Dort fanden sie auch die Ermittler vom Zollfahndungsamt Frankfurt/Main. Der Weg nach Weißwasser führte die Ermittler, nachdem die Waffenhändler in Österreich und Portugal ins Fahndungsnetz gerieten. Inzwischen sitzen sie im Gefängnis. In den Internetdateien tauchte die Adresse von Claus M. auf. Seine vorläufige Festnahme erfolgte unter größten Sicherheitsvorkehrungen. Verhaftet wurde er im Betrieb, sein Haus in Weißwasser war von schussbereiten Spezialkräften umzingelt, so der Zeuge vom Zollfahndungsamt Frankfurt. „Wir wissen nie, auf wen wir da treffen“. In Weißwasser trafen die Ermittler vom Main auf einen naiven Waffennarr. Soweit, so gut. Die Pornos, so der Angeklagte, hätten ihm dazu gedient, einen Ausgleich im arbeitslosen Alltag zu finden. Inzwischen geht er aber wieder einer ordentlichen Arbeit nach. Die Waffen und der Pornocomputer wurden mit Urteil des Schöffengerichts entschädigungslos eingezogen.

In den Plädoyers von Staatsanwalt und Verteidiger gab es aufgrund des Verständigungsvorschlages nicht viel zu sagen: Der Staatsanwalt forderte zu dem einen Jahr zehn, der Verteidiger sechs Monate und das Schöffengericht fand mit acht Monaten die goldene Mitte – auf drei Jahre zur Bewährung. 2 000 Euro sind an den Impuls e.V. Weißwasser zu zahlen.

*Name geändert

