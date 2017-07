Sturmböen werfen Baum in Radebeul um Gleich dreimal mussten die Feuerwehren der Stadt am Mittwochabend ausrücken.

Dieser Baum ist beim Mittwochsturm umgestürzt. © Norbert Millauer

Das Unwetter im Elbtal war kurz, aber heftig. Sturmböen fegten am Mittwochabend von etwa 21.30 Uhr bis 23 Uhr entlang des Flusses und bis in die Weinberge. Gleich dreimal mussten die Feuerwehren der Stadt am Mittwochabend ausrücken.

Wie Stadtwehrleiter Roland Fährmann informiert, waren zuerst die Männer der Wehr in Lindenau gerufen worden. Ein großer Ast am Auerweg versperrte die Durchfahrt. Wenig später hatte es auch an der Wasastraße und an der Hoflößnitzstraße gekracht. An der Wasastraße musste ebenfalls ein großer Ast beiseite geräumt und zerteilt werden.

An der Hoflößnitzstraße, nahe dem Augustusweg, ist ein gesamter Baum umgestürzt und hat, so Fährmann, das Dach eines benachbarten Hauses beschädigt. Die Anwohner seien nicht da, wurden aber informiert. Der Bereich des umgestürzten Baumes wurde abgesperrt und gesichert.

An beiden Orten waren die Kameraden der Wehr von Radebeul-Ost im Einsatz.

zur Startseite