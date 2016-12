Sturmböe fegt Transporter von Straße Das polnische Fahrzeug landet nahe Frauenstein im Straßengraben. Dabei werden Führerhaus und Ladefläche aufgerissen.

Der Transporter wurde auf der rechten Seite komplett aufgerissen. © Egbert Kamprath Der Transporter wurde auf der rechten Seite komplett aufgerissen.

Begünstigt wurde der Unfall von den eisigen Wetterverhältnissen in der Gebirgsregion.

Das Fahrzeug war nur leicht mit Holzpaletten beladen und damit besonders windanfällig.

Vom Winde verweht: Womöglich Opfer einer Sturmböe wurde der Fahrer eines polnische Transporters am Freitag am Erzgebirgskamm. Der Mann war laut Polizei gegen 10 Uhr mit seinem blauen Peugeot-Transporter auf der Frauensteiner Straße, also auf der Staatsstraße S 184, aus Richtung Rehefeld nach Frauenstein unterwegs. Der Wind blies dann offenbar den mit leichten Holzpaletten beladenen Peugeot auf der Straße zwischen Neuhermsdorf und Frauenstein gen Straßengraben. Eisglätte tat möglicherweise ein Übriges.

Der Wagen geriet ins Wanken, er streifte dann drei Bäume am Straßenrand. Diese verhinderten, dass der Transporter auf das benachbarte Feld fuhr. Auch eine Fahrbahnbegrenzung wurde von dem Auto touchiert und beschädigt.

Bei dem Unfall rissen allerdings die Ladeplane und das Führerhaus des Peugeots auf. Der Wagen blieb kurz darauf stehen.

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, wurde niemand bei dem Unfall verletzt, der Fahrer kam offensichtlich mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird laut Polizei noch geschätzt. Verkehrseinschränkungen habe es laut den Beamten nicht gegeben.

