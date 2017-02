Sturm zieht überm Kammgebiet auf In der Nacht zu Freitag soll ein großes Sturmtief übers Osterzgebirge fegen. Bis zu 100 Kilometer pro Stunde sind möglich.

Bei Windböen von 100 Kilometern pro Stunde hält kein Schirm mehr Stand. © Symbolfoto/dpa

Das Osterzgebirge zeigte sich wettermäßig am Donnerstag recht entspannt. Der teils heftige Wind vom Vortag hatte sich gelegt. Und es regnete kaum, sodass die Flüsse und Speicher das Schmelzwasser in der Region gut aufnehmen konnten. Andernorts gab es Hochwasserwarnungen. „Das hat sich aber alles nördlich von uns abgespielt“, sagt der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister. Und fügt hinzu: „Das ist die Ruhe vor dem Sturm.“ Denn es zieht Ungemach auf, wie dem Experten ein Blick auf das Wetterradar verrät.

Nach Mitternacht soll ein großes Sturmtief über das Osterzgebirge hinwegziehen, so Schirrmeister. Sturmböen könnten dann mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde über das Kammgebiet fegen. Das entspricht Windstärke zehn und bedeutet ordentlichen Wirbel in der Wetterküche. Der Sturm soll dann im Laufe des Freitags nachlassen. Aber er bringt erst noch etwas mit: einen Schwall kalter Luft und in den oberen Lagen auch Schnee. Bereits in der Nacht zu Donnerstag war in Zinnwald der Regen vorübergehend in Schnee übergegangen. Bei den Plusgraden am Tag war das neue weiße Pulver wie gewonnen, so zerronnen. Doch Nachschub soll bereits in der Nacht kommen. Oberhalb von 600 Metern könnte der Regen, der sich ankündigt, dann allmählich in Schnee übergehen. (SZ/ks)

