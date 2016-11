Sturm zieht auf Der Herbst zeigt sich von seiner stürmischen Seite. Das sorgt für imposante Bilder am Himmel.

Ein imposanter Himmel über Rammenau. © Steffen Unger

Jetzt zeigt sich der Herbst von seiner stürmischen Seite. Am Mittwoch führte das am Himmel zu imposanten Bildern. Wie schnell der Wind unterwegs ist, sah man an den sich zusammenschiebenden Wolken. Eines der Bilder davon fing unser Fotograf in Rammenau Richtung Frankenthal ein. Etwas lichtete sich das Grau am Himmel da gerade. Meteorologen hatten für Mittwoch Böen von bis zu 70 Stundenkilometern vorhergesagt, von bis zu 100 Kilometern pro Stunde in den Bergen. Und es wurde deutlich kühler. Herbstlich ungemütlich geht es nun auch erst einmal weiter. Zumindest gibt es bis zum Wochenende wenig Sonne. Und immer wieder regnet es. Viel Laub fällt dadurch jetzt von den Bäumen. Vorsicht, das macht Straßen und Wege glatt.

zur Startseite