Sturm zerstörte Ausflugsziele Dem Forstgarten in Tharandt sind Raritäten verloren gegangen. Das Walderlebnis Grillenburg ist unpassierbar.

Über 40 Bäume hat der Sturm im Forstgarten Tharandt umgeworfen oder gebrochen. © Eric Münch

Die Schäden, die der Sturm „Herwart“ am vergangenen Wochenende hinterließ, betreffen auch beliebte Ausflugsziele. Überall im Tharandter Wald zeugen aufgestellte Wurzelteller der geworfenen Fichten und abgebrochene Kronen von dem Ausmaß. „Leider ist auch das besonders bei Familien beliebte Ausflugsziel Walderlebnis Grillenburg schwer in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagt Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels des Sachsenforstes. Aus diesem Grund bleibe der Bereich vorerst gesperrt. Die Sicherheit der Besucher sei nicht gewährleistet. „Wir bitten dafür um Verständnis und bemühen uns, so rasch wie möglich um Beseitigung der Schäden.“

Verheerend hat der Sturm auch im Forstbotanischen Garten in Tharandt getobt. Wie Kustos Ulrich Pietzarka mitteilt, haben die starken Windböen über 40 Bäume umgeworfen oder gebrochen. In weit mehr Baumkronen drohen Äste herabzustürzen. Betroffen seien vor allem Nadelbäume, wie die Fichtenbestände, erklärt Pietzarka. Besonders tragisch ist der Verlust von Raritäten, darunter eine Libanonzeder, die geschätzte 150 Jahre alt war. Wie groß der Schaden genau ist, werde derzeit geprüft. Wegen des Sturmes vorigen Sonntag schloss der Forstgarten seine Pforten zwei Tage früher als geplant. Spätestens bis zum April 2018, wenn das beliebte Ausflugsziel wieder in die Saison startet, müssen alle Schäden beräumt sein. Besonders aufwendig und schwierig werden die Arbeiten in den Baumkronen, vor allem, wenn der Winter einkehrt. Unklar ist noch, ob die verloren gegangenen Bäume überhaupt wieder ersetzt werden können.

