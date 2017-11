Sturm zerstört Gewächshäuser in Mahlitzsch Der Biohof will trotzdem mit seinen Ökokisten die vielen Kunden in der Region beliefern.

Dach und Gestänge zerstört – der Herbststurm am Wochenende hat den Biohof Mahlitzsch mit voller Wucht getroffen. Für dieses Gewächshaus kann Geschäftsführerin Elke Schwab nur noch Totalschaden feststellen. © Claudia Hübschmann

Da seien Gewalten am Wirken gewesen, „das war richtig dramatisch, und hinzu kam noch, dass unsere Männer verreist waren“, sagt Elke Schwab. Am Sonntag war „Herwart“ auf die Gewächshäuser des Biohofes Mahlitzsch getroffen – nicht irgendein normaler Herbststurm, sondern einer mit Orkanböen bis zur Windstärke zwölf. „Ich habe meinen Mann angerufen und er hat gesagt, wir sollen bei einem der großen Gewächshäuser die Folie aufschneiden, bevor uns das Gestänge um die Ohren fliegt.“

Inzwischen ist Christian Schwab, der Gärtner des Hofes Mahlitzsch zurückgekehrt. Geblieben sind die Verwüstungen durch den Sturm. Drei der neun Gewächshäuser sind beschädigt, eines der größten ist völlig ohne schützende Folie und auch das Gestänge ist teilweise zerstört. Auf rund 30 000 Euro schätzt Christian Schwab den reinen Gebäudeschaden. Um den allein geht es allerdings nicht, denn in den Gewächshäusern stehen ja auch Kulturen wie bunter Pflücksalat, Portolein und Rucola, und die halten keinen Frost ab.

Aber alles wieder so aufbauen, wie es gewesen ist, darin sieht Gärtner Schwab auch keinen Sinn – beim nächsten großen Sturm würde sich alles wiederholen. Natürlich könnte man massivere Gewächshäuser bauen, aber die dafür notwendigen etwa 300 000 Euro, „die haben wir nicht“.

Aber Christian Schwab gehen auch noch andere Möglichkeiten im Kopf herum. Um die auf einer eher windexponierten Fläche stehenden Gewächshäuser künftig zu schützen, wäre das Aufschütten eines Erddammes möglich oder der Bau einer Schutzwand aus Strohballen. Selbst eine Verlegung der Gewächshäuser in eine geschützte Tallage schließt er nicht aus. Das allerdings würde nicht nur die kostspielige Verlegung von Wasser und Strom bedeuten, sondern auch bedeuten, dass der Boden am neuen Standort tauglich für den Gewächshausanbau von Kulturen gemacht werden müsste.

Als die Schwabs 1993 gemeinsam mit zwei befreundeten Familien den Biohof in Mahlitzsch aufgebaut haben, war das echte Pionierarbeit in Sachen Biolandwirtschaft in der Region. Heute bewirtschaften 45 fest angestellte Mitarbeiter 166 Hektar Acker, auf denen nach den strengen Regeln des Demeter-Verbandes Getreide und Kartoffeln angebaut werden. Bewirtschaftet werden zudem 110 Hektar Grünland, das auch zur Futtergewinnung für 80 eigene Kühe genutzt wird. Es gibt eine eigene Bäckerei und eine Molkerei und eben die Gärtnerei mit ihren 3 000 Quadratmetern umfassenden Gewächshäusern.

Eigentlich sollte der Betrieb nach 25 Jahren nun in ruhigeres Fahrwasser kommen, aber dann kam der Sturm. Elke Schwab wünscht sich eine Art Solidarität von den vielen Kunden des Hofes von Meißen bis Dresden: „Das sie uns die Treue halten und weiter unsere Produkte kaufen.“

