Sturm zerbricht Mast in Langebrück Die Feuerwehr musste an die Seifersdorfer Straße ausrücken. Auch in den Dresdner Stadtteilen Bühlau und Plauen gab es Einsätze.

Wegen Sturmschäden musste die Feuerwehr unter anderem nach Langebrück ausrücken. © Uwe Soeder

Das Sturmtief „Sebastian“ ist im Großen und Ganze ohne größere Schäden zu hinterlassen über das Rödertal und Dresden hinweggezogen. Wie die Feuerwehren mitteilten, mussten die Kameraden in der Region zu lediglich drei wetterbedingten Einsätzen ausrücken.

So brach am Mittwoch gegen 13.30 Uhr eine junge Linde im Bereich der Bushaltestelle Plauenscher Ring in Dresden und stürzte auf den Gehweg. Starke Windböen setzten dann gegen 15 Uhr in Langebrück einem Telefonmast derart zu, dass dieser auf die Seifersdorfer Straße kippte. Die Langebrücker Stadtteilfeuerwehr rückte mit Kettensägen an und beseitigte den zerbrochenen Mast. Gegen 18.30 Uhr mussten dann auch die Kameraden aus Dresden-Bühlau ran: Eine Robinie stürzte dort in eine Einfahrt auf der Weißen-Hirsch-Straße. Aber auch diese Störung war schnell behoben, heißt es dazu.

Mittlerweile ist das Sturmtief abgezogen, doch der Spätsommer kommt dennoch nicht in Fahrt: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig wird es am Wochenende wechselhaft, die Temperaturen sollen die 17- bis 18-Grad-Marke kaum überschreiten. (mja)

