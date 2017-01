Sturm wirft Transporter um In der Nacht zum Donnerstag setzten heftiger Wind, Schnee und Glätte Autofahrern zu. Auf vielen Straßen im Landkreis rollte zeitweise nicht mehr viel.

Nichts ging mehr – auf der B 6 bei Hochkirch landete ein Transporter nach einem Windstoß auf der Seite. © Toni Lehder

Schnee, Sturm und Glätte haben Autofahrern in der Nacht zum Donnerstag das Leben schwer gemacht. Vor allem auf vielen Nebenstraßen im Landkreis Bautzen ging wegen Schneeverwehungen zeitweise gar nichts. Aber auch auf der A 4 staute sich am Abend der Verkehr einmal mehr am Burkauer Berg. Schwierig war die Situation außerdem rund um Pulsnitz und auf der B 6 zwischen Bautzen und Löbau. Schwere Unfälle haben sich nach Polizeiangaben aber nicht ereignet. In der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen wurden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz demnach 59 Unfälle registriert. Das seien etwa genauso viele gewesen wie am Tag zuvor - bei deutlich günstigeren Straßenverhältnissen. „Die Autofahrer hatten sich gut auf die schwierigen Bedingungen eingestellt“, so Polizeisprecher Thomas Knaup. Er spricht von einer angespannten Situation, das befürchtete Chaos sei aber ausgeblieben. Der Winterdienst war rund um die Uhr im Einsatz, auch wenn die Witterungsbedingungen die Arbeit vielerorts schnell wieder zunichtegemacht hatten.

Zahlreiche Autofahrer waren in Schneewehen steckengeblieben und hatten sich oft erst nach Stunden mit Hilfe wieder befreien können. Auf der B 6 zwischen Hochkirch und Plotzen sorgte am Mittwochabend ein umgekippter Kleintransporter zusätzlich für Behinderungen. Das Fahrzeug war offenbar von einer heftigen Windböe erfasst und umgeworfen worden. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde nicht verletzt. (szo)

