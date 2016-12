Sturm weht Kastanie in Reick um

Heruntergewehte Dachziegel, wild flatternde Planen an Gerüsten, abgeknickte Bäume – der starke Sturm hat am Sonntagnachmittag auch die Rettungskräfte in Dresden beschäftigt. Gegen 11 Uhr gingen die ersten Hilferufe bei Polizei und Feuerwehr ein. Auf der Gasanstaltstraße hatte der Wind eine Kastanie mit einem Stammdurchmesser von einem Meter umgeweht. Sie lag quer über der Straße. Zum Glück fiel der Baum weder auf Personen noch auf Autos. Dieses Glück hatte ein Autobesitzer in Zschachwitz nicht. Dort begrub ein Baum den Pkw unter sich.

Die Polizei registrierte im gesamten Einsatzbereich, der bis Pirna und Großenhain reicht, 20 Meldungen, hauptsächlich mit der Bitte um Sicherungsmaßnahmen. Diese wurden größtenteils an die Rettungskräfte weitergeleitet. Bei der Dresdner Feuerwehr kamen insgesamt 35 Hilferufe an, 16 davon im Stadtgebiet. Personen wurden nicht verletzt. Bis 15 Uhr hatten die Helfer fast alle Schäden beseitigt. (SZ/acs)

