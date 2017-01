Sturm und Schneewarnung in Tschechien

Wegen der erwarteten Schneefälle wurden vorsorglich Straßen gesperrt. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Liberec. Schneemassen und Stürme mit 90 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit erwarten Meteorologen in den kommenden Tagen vor allem in Nordböhmen. Ab einer Höhe von 400 Metern kommt es seit Montag teils zu dichten Schneefällen. Betroffen sind das Riesengebirge und das Isergebirge, wo bis Freitag ein halber Meter Schnee erwartet wird. Aber auch im Erzgebirge sagen Meteorologen 40 Zentimeter Neuschnee voraus. Die stärksten Schneefälle sind für Mittwoch angesagt. Begleitet werden sie in Höhenlagen von teils orkanartigen Stürmen um die 90 Stundenkilometer.

Die Polizei hat im Bezirk Liberec bereits vorbeugende Maßnahmen ergriffen. So wurde am Dienstagmorgen die Europastraße E65 von Tanvald über Harrachov nach Polen bis auf weiteres für den LKW-Verkehr gesperrt. Eine Öffnung erfolge nicht vor Donnerstag, heißt es. Im Gegenteil, auch die Fernstraße 13 von Liberec über das Isergebirge nach Frydlant und weiter nach Polen könnte für LKW gesperrt werden. Als Ausweichstrecke empfiehlt die Polizei die Fernstraße 35 über Hradek nad Nisou an der Grenze zu Sachsen.

Für PKW-Fahrer bleiben die Straßen zwar geöffnet. Die Polizei mahnt aber vorausschauendes Fahren an und warnt in höheren Lagen vor Schneeverwehungen. In Gegenden unter 400 Meter kann sich Glatteis bilden. Spätestens jetzt sind überall Winterreifen mit ausreichendem Profil Pflicht. Im Gebirge empfiehlt die Polizei Schneeketten.

